- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
226
盈利交易:
172 (76.10%)
亏损交易:
54 (23.89%)
最好交易:
1 349.20 USD
最差交易:
-3 326.30 USD
毛利:
46 219.65 USD (467 220 pips)
毛利亏损:
-25 907.45 USD (261 687 pips)
最大连续赢利:
36 (4 925.20 USD)
最大连续盈利:
12 489.80 USD (26)
夏普比率:
0.25
交易活动:
44.61%
最大入金加载:
30.12%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.35
长期交易:
219 (96.90%)
短期交易:
7 (3.10%)
利润因子:
1.78
预期回报:
89.88 USD
平均利润:
268.72 USD
平均损失:
-479.77 USD
最大连续失误:
9 (-4 623.00 USD)
最大连续亏损:
-6 615.70 USD (2)
每月增长:
19.50%
年度预测:
236.62%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
15 000.15 USD (33.70%)
相对跌幅:
结余:
46.14% (15 000.15 USD)
净值:
52.55% (12 423.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|226
|
|
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|20K
|
|
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|206K
|
|
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 349.20 USD
最差交易: -3 326 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +4 925.20 USD
最大连续亏损: -4 623.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
128%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
49
0%
226
76%
45%
1.78
89.88
USD
USD
53%
1:200