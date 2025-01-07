- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
21 (95.45%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (4.55%)
En iyi işlem:
8.10 USD
En kötü işlem:
-1.27 USD
Brüt kâr:
58.79 USD (5 365 pips)
Brüt zarar:
-1.27 USD (188 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (58.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
58.79 USD (21)
Sharpe oranı:
1.21
Alım-satım etkinliği:
41.82%
Maks. mevduat yükü:
39.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
45.29
Alış işlemleri:
22 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
46.29
Beklenen getiri:
2.61 USD
Ortalama kâr:
2.80 USD
Ortalama zarar:
-1.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.27 USD (1)
Aylık büyüme:
7.24%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.27 USD
Maksimum:
1.27 USD (0.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
-0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
36.16% (190.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|12
|XTIUSD
|5
|CADJPY
|2
|XAUUSD
|1
|EURUSD
|1
|NZDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|27
|XTIUSD
|20
|CADJPY
|3
|XAUUSD
|5
|EURUSD
|1
|NZDJPY
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|4K
|XTIUSD
|201
|CADJPY
|153
|XAUUSD
|534
|EURUSD
|69
|NZDJPY
|230
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.10 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +58.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 20
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 19
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 5
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live10
|0.13 × 8
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ICMarketsSC-Live23
|0.40 × 5
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.42 × 131
|
OctaFX-Real7
|0.45 × 44
|
ICMarketsSC-Live12
|1.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|1.17 × 575
|
FBSInc-Real-11
|1.23 × 13
silahkan cek copytrade di octafX
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
USD
339
USD
USD
6
0%
22
95%
42%
46.29
2.61
USD
USD
36%
1:500