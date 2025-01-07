Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 Exness-Real18 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 5 RoboForex-ECN 0.00 × 20 Exness-Real16 0.00 × 1 RoboForex-ECN-2 0.00 × 19 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 5 Tickmill02-Live 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 1 Alpari-ECN1 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.13 × 8 Tickmill-Live10 0.13 × 8 Axi-US03-Live 0.37 × 209 ICMarketsSC-Live08 0.39 × 119 ICMarketsSC-Live23 0.40 × 5 ExclusiveMarkets2-Live 2 0.42 × 131 OctaFX-Real7 0.45 × 44 ICMarketsSC-Live12 1.00 × 2 Tickmill-Live09 1.17 × 575 FBSInc-Real-11 1.23 × 13 27 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya