Tri Aringga Adiwena

MasterRingga

Tri Aringga Adiwena
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 2%
OctaFX-Real9
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
40 (83.33%)
Убыточных трейдов:
8 (16.67%)
Лучший трейд:
16.36 USD
Худший трейд:
-41.50 USD
Общая прибыль:
157.05 USD (18 328 pips)
Общий убыток:
-116.10 USD (3 661 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (118.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
118.99 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
46.96%
Макс. загрузка депозита:
39.06%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.42
Длинных трейдов:
48 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
3.93 USD
Средний убыток:
-14.51 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-98.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-98.60 USD (4)
Прирост в месяц:
2.54%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.27 USD
Максимальная:
98.60 USD (14.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.67% (98.60 USD)
По эквити:
36.16% (190.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 17
XTIUSD 10
NZDJPY 5
EURJPY 3
USDCAD 3
XAUUSD 2
EURUSD 2
CADJPY 2
GBPAUD 1
GBPJPY 1
NZDCHF 1
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 66
XTIUSD -72
NZDJPY 23
EURJPY -10
USDCAD 7
XAUUSD 18
EURUSD 1
CADJPY 3
GBPAUD -2
GBPJPY 6
NZDCHF 1
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 9.8K
XTIUSD -717
NZDJPY 3.4K
EURJPY -1.6K
USDCAD 972
XAUUSD 1.8K
EURUSD 75
CADJPY 153
GBPAUD -236
GBPJPY 861
NZDCHF 51
EURGBP 90
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.36 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +118.99 USD
Макс. убыток в серии: -98.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Tickmill02-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
KeyToMarkets-Live
0.00 × 14
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 26
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
Tickmill-Live08
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.05 × 20
RoboForex-ECN-2
0.07 × 29
Tickmill-Live10
0.14 × 14
ICMarketsSC-Live23
0.22 × 9
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.41 × 154
OctaFX-Real7
0.54 × 46
ICMarketsSC-Live12
0.67 × 6
еще 30...
silahkan cek copytrade di octafX

https://www.octabroker.com/copy-trade/master/22037976/

Нет отзывов
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.84% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 08:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.18 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.16 11:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.12 02:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 15:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 14:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 06:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 07:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.17 10:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.01 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 07:58
Share of trading days is too low
2025.08.12 07:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.11 02:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 02:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 02:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.11 02:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 02:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
