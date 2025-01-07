- Прирост
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
40 (83.33%)
Убыточных трейдов:
8 (16.67%)
Лучший трейд:
16.36 USD
Худший трейд:
-41.50 USD
Общая прибыль:
157.05 USD (18 328 pips)
Общий убыток:
-116.10 USD (3 661 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (118.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
118.99 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
46.96%
Макс. загрузка депозита:
39.06%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.42
Длинных трейдов:
48 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
3.93 USD
Средний убыток:
-14.51 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-98.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-98.60 USD (4)
Прирост в месяц:
2.54%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.27 USD
Максимальная:
98.60 USD (14.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.67% (98.60 USD)
По эквити:
36.16% (190.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|17
|XTIUSD
|10
|NZDJPY
|5
|EURJPY
|3
|USDCAD
|3
|XAUUSD
|2
|EURUSD
|2
|CADJPY
|2
|GBPAUD
|1
|GBPJPY
|1
|NZDCHF
|1
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|66
|XTIUSD
|-72
|NZDJPY
|23
|EURJPY
|-10
|USDCAD
|7
|XAUUSD
|18
|EURUSD
|1
|CADJPY
|3
|GBPAUD
|-2
|GBPJPY
|6
|NZDCHF
|1
|EURGBP
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|9.8K
|XTIUSD
|-717
|NZDJPY
|3.4K
|EURJPY
|-1.6K
|USDCAD
|972
|XAUUSD
|1.8K
|EURUSD
|75
|CADJPY
|153
|GBPAUD
|-236
|GBPJPY
|861
|NZDCHF
|51
|EURGBP
|90
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.36 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +118.99 USD
Макс. убыток в серии: -98.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 26
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.05 × 20
|
RoboForex-ECN-2
|0.07 × 29
|
Tickmill-Live10
|0.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live23
|0.22 × 9
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.41 × 154
|
OctaFX-Real7
|0.54 × 46
|
ICMarketsSC-Live12
|0.67 × 6
silahkan cek copytrade di octafX
