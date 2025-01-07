- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
48
利益トレード:
40 (83.33%)
損失トレード:
8 (16.67%)
ベストトレード:
16.36 USD
最悪のトレード:
-41.50 USD
総利益:
157.05 USD (18 328 pips)
総損失:
-116.10 USD (3 661 pips)
最大連続の勝ち:
29 (118.99 USD)
最大連続利益:
118.99 USD (29)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
46.96%
最大入金額:
39.06%
最近のトレード:
23 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.42
長いトレード:
48 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
0.85 USD
平均利益:
3.93 USD
平均損失:
-14.51 USD
最大連続の負け:
4 (-98.60 USD)
最大連続損失:
-98.60 USD (4)
月間成長:
2.54%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.27 USD
最大の:
98.60 USD (14.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.67% (98.60 USD)
エクイティによる:
36.16% (190.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|17
|XTIUSD
|10
|NZDJPY
|5
|EURJPY
|3
|USDCAD
|3
|XAUUSD
|2
|EURUSD
|2
|CADJPY
|2
|GBPAUD
|1
|GBPJPY
|1
|NZDCHF
|1
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|66
|XTIUSD
|-72
|NZDJPY
|23
|EURJPY
|-10
|USDCAD
|7
|XAUUSD
|18
|EURUSD
|1
|CADJPY
|3
|GBPAUD
|-2
|GBPJPY
|6
|NZDCHF
|1
|EURGBP
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|9.8K
|XTIUSD
|-717
|NZDJPY
|3.4K
|EURJPY
|-1.6K
|USDCAD
|972
|XAUUSD
|1.8K
|EURUSD
|75
|CADJPY
|153
|GBPAUD
|-236
|GBPJPY
|861
|NZDCHF
|51
|EURGBP
|90
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.36 USD
最悪のトレード: -42 USD
最大連続の勝ち: 29
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +118.99 USD
最大連続損失: -98.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 26
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.05 × 20
|
RoboForex-ECN-2
|0.07 × 29
|
Tickmill-Live10
|0.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live23
|0.22 × 9
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.41 × 154
|
OctaFX-Real7
|0.54 × 46
|
ICMarketsSC-Live12
|0.67 × 6
レビューなし
