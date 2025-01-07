- 자본
- 축소
트레이드:
48
이익 거래:
40 (83.33%)
손실 거래:
8 (16.67%)
최고의 거래:
16.36 USD
최악의 거래:
-41.50 USD
총 수익:
157.05 USD (18 328 pips)
총 손실:
-116.10 USD (3 661 pips)
연속 최대 이익:
29 (118.99 USD)
연속 최대 이익:
118.99 USD (29)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
46.96%
최대 입금량:
39.06%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.42
롱(주식매수):
48 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.35
기대수익:
0.85 USD
평균 이익:
3.93 USD
평균 손실:
-14.51 USD
연속 최대 손실:
4 (-98.60 USD)
연속 최대 손실:
-98.60 USD (4)
월별 성장률:
2.54%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.27 USD
최대한의:
98.60 USD (14.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.67% (98.60 USD)
자본금별:
36.16% (190.33 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|17
|XTIUSD
|10
|NZDJPY
|5
|EURJPY
|3
|USDCAD
|3
|XAUUSD
|2
|EURUSD
|2
|CADJPY
|2
|GBPAUD
|1
|GBPJPY
|1
|NZDCHF
|1
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|66
|XTIUSD
|-72
|NZDJPY
|23
|EURJPY
|-10
|USDCAD
|7
|XAUUSD
|18
|EURUSD
|1
|CADJPY
|3
|GBPAUD
|-2
|GBPJPY
|6
|NZDCHF
|1
|EURGBP
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|9.8K
|XTIUSD
|-717
|NZDJPY
|3.4K
|EURJPY
|-1.6K
|USDCAD
|972
|XAUUSD
|1.8K
|EURUSD
|75
|CADJPY
|153
|GBPAUD
|-236
|GBPJPY
|861
|NZDCHF
|51
|EURGBP
|90
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.36 USD
최악의 거래: -42 USD
연속 최대 이익: 29
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +118.99 USD
연속 최대 손실: -98.60 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 26
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.05 × 20
|
RoboForex-ECN-2
|0.07 × 29
|
Tickmill-Live10
|0.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live23
|0.22 × 9
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.41 × 154
|
OctaFX-Real7
|0.54 × 46
|
ICMarketsSC-Live12
|0.67 × 6
silahkan cek copytrade di octafX
리뷰 없음
