交易:
48
盈利交易:
40 (83.33%)
亏损交易:
8 (16.67%)
最好交易:
16.36 USD
最差交易:
-41.50 USD
毛利:
157.05 USD (18 328 pips)
毛利亏损:
-116.10 USD (3 661 pips)
最大连续赢利:
29 (118.99 USD)
最大连续盈利:
118.99 USD (29)
夏普比率:
0.11
交易活动:
46.96%
最大入金加载:
39.06%
最近交易:
23 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.42
长期交易:
48 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.35
预期回报:
0.85 USD
平均利润:
3.93 USD
平均损失:
-14.51 USD
最大连续失误:
4 (-98.60 USD)
最大连续亏损:
-98.60 USD (4)
每月增长:
2.54%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.27 USD
最大值:
98.60 USD (14.72%)
相对跌幅:
结余:
24.67% (98.60 USD)
净值:
36.16% (190.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|17
|XTIUSD
|10
|NZDJPY
|5
|EURJPY
|3
|USDCAD
|3
|XAUUSD
|2
|EURUSD
|2
|CADJPY
|2
|GBPAUD
|1
|GBPJPY
|1
|NZDCHF
|1
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|66
|XTIUSD
|-72
|NZDJPY
|23
|EURJPY
|-10
|USDCAD
|7
|XAUUSD
|18
|EURUSD
|1
|CADJPY
|3
|GBPAUD
|-2
|GBPJPY
|6
|NZDCHF
|1
|EURGBP
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|9.8K
|XTIUSD
|-717
|NZDJPY
|3.4K
|EURJPY
|-1.6K
|USDCAD
|972
|XAUUSD
|1.8K
|EURUSD
|75
|CADJPY
|153
|GBPAUD
|-236
|GBPJPY
|861
|NZDCHF
|51
|EURGBP
|90
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.36 USD
最差交易: -42 USD
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +118.99 USD
最大连续亏损: -98.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 26
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.05 × 20
|
RoboForex-ECN-2
|0.07 × 29
|
Tickmill-Live10
|0.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live23
|0.22 × 9
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.41 × 154
|
OctaFX-Real7
|0.54 × 46
|
ICMarketsSC-Live12
|0.67 × 6
silahkan cek copytrade di octafX
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
323
USD
USD
22
0%
48
83%
47%
1.35
0.85
USD
USD
36%
1:500