- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
21 (95.45%)
Loss Trade:
1 (4.55%)
Best Trade:
8.10 USD
Worst Trade:
-1.27 USD
Profitto lordo:
58.79 USD (5 365 pips)
Perdita lorda:
-1.27 USD (188 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (58.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
58.79 USD (21)
Indice di Sharpe:
1.21
Attività di trading:
41.82%
Massimo carico di deposito:
39.06%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
45.29
Long Trade:
22 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
46.29
Profitto previsto:
2.61 USD
Profitto medio:
2.80 USD
Perdita media:
-1.27 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.27 USD (1)
Crescita mensile:
7.24%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.27 USD
Massimale:
1.27 USD (0.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
36.16% (190.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|12
|XTIUSD
|5
|CADJPY
|2
|XAUUSD
|1
|EURUSD
|1
|NZDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|27
|XTIUSD
|20
|CADJPY
|3
|XAUUSD
|5
|EURUSD
|1
|NZDJPY
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|4K
|XTIUSD
|201
|CADJPY
|153
|XAUUSD
|534
|EURUSD
|69
|NZDJPY
|230
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.10 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +58.79 USD
Massima perdita consecutiva: -1.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 20
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 19
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 5
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live10
|0.13 × 8
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ICMarketsSC-Live23
|0.40 × 5
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.42 × 131
|
OctaFX-Real7
|0.45 × 44
|
ICMarketsSC-Live12
|1.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|1.17 × 575
|
FBSInc-Real-11
|1.23 × 13
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
339
USD
USD
6
0%
22
95%
42%
46.29
2.61
USD
USD
36%
1:500