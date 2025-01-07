SinaisSeções
Tri Aringga Adiwena

MasterRingga

Tri Aringga Adiwena
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 2%
OctaFX-Real9
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
48
Negociações com lucro:
40 (83.33%)
Negociações com perda:
8 (16.67%)
Melhor negociação:
16.36 USD
Pior negociação:
-41.50 USD
Lucro bruto:
157.05 USD (18 328 pips)
Perda bruta:
-116.10 USD (3 661 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (118.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
118.99 USD (29)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
46.96%
Depósito máximo carregado:
39.06%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.42
Negociações longas:
48 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
0.85 USD
Lucro médio:
3.93 USD
Perda média:
-14.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-98.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-98.60 USD (4)
Crescimento mensal:
2.54%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.27 USD
Máximo:
98.60 USD (14.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.67% (98.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.16% (190.33 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 17
XTIUSD 10
NZDJPY 5
EURJPY 3
USDCAD 3
XAUUSD 2
EURUSD 2
CADJPY 2
GBPAUD 1
GBPJPY 1
NZDCHF 1
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 66
XTIUSD -72
NZDJPY 23
EURJPY -10
USDCAD 7
XAUUSD 18
EURUSD 1
CADJPY 3
GBPAUD -2
GBPJPY 6
NZDCHF 1
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 9.8K
XTIUSD -717
NZDJPY 3.4K
EURJPY -1.6K
USDCAD 972
XAUUSD 1.8K
EURUSD 75
CADJPY 153
GBPAUD -236
GBPJPY 861
NZDCHF 51
EURGBP 90
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.36 USD
Pior negociação: -42 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 29
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +118.99 USD
Máxima perda consecutiva: -98.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Tickmill02-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
KeyToMarkets-Live
0.00 × 14
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 26
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
Tickmill-Live08
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.05 × 20
RoboForex-ECN-2
0.07 × 29
Tickmill-Live10
0.14 × 14
ICMarketsSC-Live23
0.22 × 9
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.41 × 154
OctaFX-Real7
0.54 × 46
ICMarketsSC-Live12
0.67 × 6
30 mais ...
silahkan cek copytrade di octafX

https://www.octabroker.com/copy-trade/master/22037976/

Sem comentários
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.84% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 08:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.18 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.16 11:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.12 02:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 15:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 14:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 06:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 07:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.17 10:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.01 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 07:58
Share of trading days is too low
2025.08.12 07:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.11 02:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 02:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 02:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.11 02:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 02:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
