Hassanien Saleh

HassTrader TT

Hassanien Saleh
0 inceleme
Güvenilirlik
57 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 6%
BlueberryMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
866
Kârla kapanan işlemler:
497 (57.39%)
Zararla kapanan işlemler:
369 (42.61%)
En iyi işlem:
558.10 AUD
En kötü işlem:
-179.23 AUD
Brüt kâr:
9 700.34 AUD (5 198 971 pips)
Brüt zarar:
-8 158.74 AUD (4 980 214 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (163.30 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
780.85 AUD (2)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
76.81%
Maks. mevduat yükü:
11.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.20
Alış işlemleri:
484 (55.89%)
Satış işlemleri:
382 (44.11%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
1.78 AUD
Ortalama kâr:
19.52 AUD
Ortalama zarar:
-22.11 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-156.34 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-538.63 AUD (4)
Aylık büyüme:
2.55%
Yıllık tahmin:
32.20%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 197.10 AUD
Maksimum:
1 283.84 AUD (118.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.02% (1 283.84 AUD)
Varlığa göre:
41.45% (3 845.80 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.a 397
USDJPY.a 78
JP225.a 56
GBPJPY.a 55
USWTI.a 53
GBPUSD.a 46
BTCUSD.a 32
NZDUSD.a 25
NAS100.a 16
GBPNZD.a 15
FR40.a 10
EURAUD.a 9
UK100.a 9
NZDCAD.a 8
XAUUSD.a 8
CADJPY.a 7
EURJPY.a 5
CADCHF.a 5
AUDUSD.a 5
EURCHF.a 5
EURCAD.a 4
AUDCHF.a 4
EURGBP.a 3
CHFJPY.a 3
GBPCHF.a 2
GBPAUD.a 2
AUDCAD.a 2
USDCAD.a 1
USDCHF.a 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.a 2K
USDJPY.a -89
JP225.a -256
GBPJPY.a -464
USWTI.a -315
GBPUSD.a 1.2K
BTCUSD.a 41
NZDUSD.a -813
NAS100.a -98
GBPNZD.a -4
FR40.a -90
EURAUD.a 2
UK100.a -15
NZDCAD.a 13
XAUUSD.a -38
CADJPY.a -54
EURJPY.a 16
CADCHF.a 9
AUDUSD.a 12
EURCHF.a 39
EURCAD.a 49
AUDCHF.a 9
EURGBP.a 8
CHFJPY.a 10
GBPCHF.a 15
GBPAUD.a 8
AUDCAD.a -3
USDCAD.a 2
USDCHF.a -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.a 23K
USDJPY.a -5.5K
JP225.a -354K
GBPJPY.a -33K
USWTI.a -20K
GBPUSD.a 10K
BTCUSD.a 700K
NZDUSD.a -66K
NAS100.a -75K
GBPNZD.a 2.1K
FR40.a 20K
EURAUD.a 364
UK100.a 3.5K
NZDCAD.a 1.6K
XAUUSD.a -2.9K
CADJPY.a 3.2K
EURJPY.a 2.2K
CADCHF.a 977
AUDUSD.a 1.1K
EURCHF.a 871
EURCAD.a 256
AUDCHF.a 695
EURGBP.a 534
CHFJPY.a 1.5K
GBPCHF.a 1.2K
GBPAUD.a 1.1K
AUDCAD.a 244
USDCAD.a 190
USDCHF.a -1
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +558.10 AUD
En kötü işlem: -179 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +163.30 AUD
Maksimum ardışık zarar: -156.34 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.08.05 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 342 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 19:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 05:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.04 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.28 13:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.24 12:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.24 08:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.19 16:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.17 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.05 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.04 08:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
