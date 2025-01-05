- 자본
- 축소
트레이드:
980
이익 거래:
577 (58.87%)
손실 거래:
403 (41.12%)
최고의 거래:
558.10 AUD
최악의 거래:
-179.23 AUD
총 수익:
11 369.42 AUD (5 218 230 pips)
총 손실:
-8 655.87 AUD (4 992 655 pips)
연속 최대 이익:
21 (163.30 AUD)
연속 최대 이익:
780.85 AUD (2)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
70.25%
최대 입금량:
11.07%
최근 거래:
21 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
2.11
롱(주식매수):
541 (55.20%)
숏(주식차입매도):
439 (44.80%)
수익 요인:
1.31
기대수익:
2.77 AUD
평균 이익:
19.70 AUD
평균 손실:
-21.48 AUD
연속 최대 손실:
10 (-156.34 AUD)
연속 최대 손실:
-538.63 AUD (4)
월별 성장률:
1.51%
연간 예측:
18.59%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 197.10 AUD
최대한의:
1 283.84 AUD (118.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.02% (1 283.84 AUD)
자본금별:
41.45% (3 845.80 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD.a
|505
|USDJPY.a
|78
|JP225.a
|56
|GBPJPY.a
|55
|USWTI.a
|53
|GBPUSD.a
|52
|BTCUSD.a
|32
|NZDUSD.a
|25
|NAS100.a
|16
|GBPNZD.a
|15
|FR40.a
|10
|EURAUD.a
|9
|UK100.a
|9
|NZDCAD.a
|8
|XAUUSD.a
|8
|CADJPY.a
|7
|EURJPY.a
|5
|CADCHF.a
|5
|AUDUSD.a
|5
|EURCHF.a
|5
|EURCAD.a
|4
|AUDCHF.a
|4
|EURGBP.a
|3
|CHFJPY.a
|3
|GBPCHF.a
|2
|GBPAUD.a
|2
|AUDCAD.a
|2
|USDCAD.a
|1
|USDCHF.a
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD.a
|2.6K
|USDJPY.a
|-89
|JP225.a
|-256
|GBPJPY.a
|-464
|USWTI.a
|-315
|GBPUSD.a
|1.5K
|BTCUSD.a
|41
|NZDUSD.a
|-813
|NAS100.a
|-98
|GBPNZD.a
|-4
|FR40.a
|-90
|EURAUD.a
|2
|UK100.a
|-15
|NZDCAD.a
|13
|XAUUSD.a
|-38
|CADJPY.a
|-54
|EURJPY.a
|16
|CADCHF.a
|9
|AUDUSD.a
|12
|EURCHF.a
|39
|EURCAD.a
|49
|AUDCHF.a
|9
|EURGBP.a
|8
|CHFJPY.a
|10
|GBPCHF.a
|15
|GBPAUD.a
|8
|AUDCAD.a
|-3
|USDCAD.a
|2
|USDCHF.a
|-1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD.a
|26K
|USDJPY.a
|-5.5K
|JP225.a
|-354K
|GBPJPY.a
|-33K
|USWTI.a
|-20K
|GBPUSD.a
|14K
|BTCUSD.a
|700K
|NZDUSD.a
|-66K
|NAS100.a
|-75K
|GBPNZD.a
|2.1K
|FR40.a
|20K
|EURAUD.a
|364
|UK100.a
|3.5K
|NZDCAD.a
|1.6K
|XAUUSD.a
|-2.9K
|CADJPY.a
|3.2K
|EURJPY.a
|2.2K
|CADCHF.a
|977
|AUDUSD.a
|1.1K
|EURCHF.a
|871
|EURCAD.a
|256
|AUDCHF.a
|695
|EURGBP.a
|534
|CHFJPY.a
|1.5K
|GBPCHF.a
|1.2K
|GBPAUD.a
|1.1K
|AUDCAD.a
|244
|USDCAD.a
|190
|USDCHF.a
|-1
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +558.10 AUD
최악의 거래: -179 AUD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +163.30 AUD
연속 최대 손실: -156.34 AUD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlueberryMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
