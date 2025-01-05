시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / HassTrader ATEA
Hassanien Saleh

HassTrader ATEA

Hassanien Saleh
0 리뷰
안정성
68
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 16%
BlueberryMarkets-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
980
이익 거래:
577 (58.87%)
손실 거래:
403 (41.12%)
최고의 거래:
558.10 AUD
최악의 거래:
-179.23 AUD
총 수익:
11 369.42 AUD (5 218 230 pips)
총 손실:
-8 655.87 AUD (4 992 655 pips)
연속 최대 이익:
21 (163.30 AUD)
연속 최대 이익:
780.85 AUD (2)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
70.25%
최대 입금량:
11.07%
최근 거래:
21 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
2.11
롱(주식매수):
541 (55.20%)
숏(주식차입매도):
439 (44.80%)
수익 요인:
1.31
기대수익:
2.77 AUD
평균 이익:
19.70 AUD
평균 손실:
-21.48 AUD
연속 최대 손실:
10 (-156.34 AUD)
연속 최대 손실:
-538.63 AUD (4)
월별 성장률:
1.51%
연간 예측:
18.59%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 197.10 AUD
최대한의:
1 283.84 AUD (118.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.02% (1 283.84 AUD)
자본금별:
41.45% (3 845.80 AUD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD.a 505
USDJPY.a 78
JP225.a 56
GBPJPY.a 55
USWTI.a 53
GBPUSD.a 52
BTCUSD.a 32
NZDUSD.a 25
NAS100.a 16
GBPNZD.a 15
FR40.a 10
EURAUD.a 9
UK100.a 9
NZDCAD.a 8
XAUUSD.a 8
CADJPY.a 7
EURJPY.a 5
CADCHF.a 5
AUDUSD.a 5
EURCHF.a 5
EURCAD.a 4
AUDCHF.a 4
EURGBP.a 3
CHFJPY.a 3
GBPCHF.a 2
GBPAUD.a 2
AUDCAD.a 2
USDCAD.a 1
USDCHF.a 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD.a 2.6K
USDJPY.a -89
JP225.a -256
GBPJPY.a -464
USWTI.a -315
GBPUSD.a 1.5K
BTCUSD.a 41
NZDUSD.a -813
NAS100.a -98
GBPNZD.a -4
FR40.a -90
EURAUD.a 2
UK100.a -15
NZDCAD.a 13
XAUUSD.a -38
CADJPY.a -54
EURJPY.a 16
CADCHF.a 9
AUDUSD.a 12
EURCHF.a 39
EURCAD.a 49
AUDCHF.a 9
EURGBP.a 8
CHFJPY.a 10
GBPCHF.a 15
GBPAUD.a 8
AUDCAD.a -3
USDCAD.a 2
USDCHF.a -1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD.a 26K
USDJPY.a -5.5K
JP225.a -354K
GBPJPY.a -33K
USWTI.a -20K
GBPUSD.a 14K
BTCUSD.a 700K
NZDUSD.a -66K
NAS100.a -75K
GBPNZD.a 2.1K
FR40.a 20K
EURAUD.a 364
UK100.a 3.5K
NZDCAD.a 1.6K
XAUUSD.a -2.9K
CADJPY.a 3.2K
EURJPY.a 2.2K
CADCHF.a 977
AUDUSD.a 1.1K
EURCHF.a 871
EURCAD.a 256
AUDCHF.a 695
EURGBP.a 534
CHFJPY.a 1.5K
GBPCHF.a 1.2K
GBPAUD.a 1.1K
AUDCAD.a 244
USDCAD.a 190
USDCHF.a -1
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +558.10 AUD
최악의 거래: -179 AUD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +163.30 AUD
연속 최대 손실: -156.34 AUD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlueberryMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.23 07:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 342 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 19:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 05:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.04 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.28 13:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.24 12:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.24 08:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.19 16:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.17 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.05 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
HassTrader ATEA
월별 30 USD
16%
0
0
USD
10K
AUD
68
96%
980
58%
70%
1.31
2.77
AUD
41%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.