交易:
980
盈利交易:
577 (58.87%)
亏损交易:
403 (41.12%)
最好交易:
558.10 AUD
最差交易:
-179.23 AUD
毛利:
11 369.42 AUD (5 218 230 pips)
毛利亏损:
-8 655.87 AUD (4 992 655 pips)
最大连续赢利:
21 (163.30 AUD)
最大连续盈利:
780.85 AUD (2)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
70.25%
最大入金加载:
11.07%
最近交易:
19 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
4 天
采收率:
2.11
长期交易:
541 (55.20%)
短期交易:
439 (44.80%)
利润因子:
1.31
预期回报:
2.77 AUD
平均利润:
19.70 AUD
平均损失:
-21.48 AUD
最大连续失误:
10 (-156.34 AUD)
最大连续亏损:
-538.63 AUD (4)
每月增长:
1.51%
年度预测:
18.59%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
1 197.10 AUD
最大值:
1 283.84 AUD (118.14%)
相对跌幅:
结余:
32.02% (1 283.84 AUD)
净值:
41.45% (3 845.80 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.a
|505
|USDJPY.a
|78
|JP225.a
|56
|GBPJPY.a
|55
|USWTI.a
|53
|GBPUSD.a
|52
|BTCUSD.a
|32
|NZDUSD.a
|25
|NAS100.a
|16
|GBPNZD.a
|15
|FR40.a
|10
|EURAUD.a
|9
|UK100.a
|9
|NZDCAD.a
|8
|XAUUSD.a
|8
|CADJPY.a
|7
|EURJPY.a
|5
|CADCHF.a
|5
|AUDUSD.a
|5
|EURCHF.a
|5
|EURCAD.a
|4
|AUDCHF.a
|4
|EURGBP.a
|3
|CHFJPY.a
|3
|GBPCHF.a
|2
|GBPAUD.a
|2
|AUDCAD.a
|2
|USDCAD.a
|1
|USDCHF.a
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.a
|2.6K
|USDJPY.a
|-89
|JP225.a
|-256
|GBPJPY.a
|-464
|USWTI.a
|-315
|GBPUSD.a
|1.5K
|BTCUSD.a
|41
|NZDUSD.a
|-813
|NAS100.a
|-98
|GBPNZD.a
|-4
|FR40.a
|-90
|EURAUD.a
|2
|UK100.a
|-15
|NZDCAD.a
|13
|XAUUSD.a
|-38
|CADJPY.a
|-54
|EURJPY.a
|16
|CADCHF.a
|9
|AUDUSD.a
|12
|EURCHF.a
|39
|EURCAD.a
|49
|AUDCHF.a
|9
|EURGBP.a
|8
|CHFJPY.a
|10
|GBPCHF.a
|15
|GBPAUD.a
|8
|AUDCAD.a
|-3
|USDCAD.a
|2
|USDCHF.a
|-1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.a
|26K
|USDJPY.a
|-5.5K
|JP225.a
|-354K
|GBPJPY.a
|-33K
|USWTI.a
|-20K
|GBPUSD.a
|14K
|BTCUSD.a
|700K
|NZDUSD.a
|-66K
|NAS100.a
|-75K
|GBPNZD.a
|2.1K
|FR40.a
|20K
|EURAUD.a
|364
|UK100.a
|3.5K
|NZDCAD.a
|1.6K
|XAUUSD.a
|-2.9K
|CADJPY.a
|3.2K
|EURJPY.a
|2.2K
|CADCHF.a
|977
|AUDUSD.a
|1.1K
|EURCHF.a
|871
|EURCAD.a
|256
|AUDCHF.a
|695
|EURGBP.a
|534
|CHFJPY.a
|1.5K
|GBPCHF.a
|1.2K
|GBPAUD.a
|1.1K
|AUDCAD.a
|244
|USDCAD.a
|190
|USDCHF.a
|-1
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +558.10 AUD
最差交易: -179 AUD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +163.30 AUD
最大连续亏损: -156.34 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlueberryMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
