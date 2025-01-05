SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / HassTrader ATEA
Hassanien Saleh

HassTrader ATEA

Hassanien Saleh
0 reviews
Reliability
68 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2024 16%
BlueberryMarkets-Live
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
980
Profit Trades:
577 (58.87%)
Loss Trades:
403 (41.12%)
Best trade:
558.10 AUD
Worst trade:
-179.23 AUD
Gross Profit:
11 369.42 AUD (5 218 230 pips)
Gross Loss:
-8 655.87 AUD (4 992 655 pips)
Maximum consecutive wins:
21 (163.30 AUD)
Maximal consecutive profit:
780.85 AUD (2)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading activity:
70.25%
Max deposit load:
11.07%
Latest trade:
19 days ago
Trades per week:
0
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
2.11
Long Trades:
541 (55.20%)
Short Trades:
439 (44.80%)
Profit Factor:
1.31
Expected Payoff:
2.77 AUD
Average Profit:
19.70 AUD
Average Loss:
-21.48 AUD
Maximum consecutive losses:
10 (-156.34 AUD)
Maximal consecutive loss:
-538.63 AUD (4)
Monthly growth:
1.51%
Annual Forecast:
18.59%
Algo trading:
96%
Drawdown by balance:
Absolute:
1 197.10 AUD
Maximal:
1 283.84 AUD (118.14%)
Relative drawdown:
By Balance:
32.02% (1 283.84 AUD)
By Equity:
41.45% (3 845.80 AUD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD.a 505
USDJPY.a 78
JP225.a 56
GBPJPY.a 55
USWTI.a 53
GBPUSD.a 52
BTCUSD.a 32
NZDUSD.a 25
NAS100.a 16
GBPNZD.a 15
FR40.a 10
EURAUD.a 9
UK100.a 9
NZDCAD.a 8
XAUUSD.a 8
CADJPY.a 7
EURJPY.a 5
CADCHF.a 5
AUDUSD.a 5
EURCHF.a 5
EURCAD.a 4
AUDCHF.a 4
EURGBP.a 3
CHFJPY.a 3
GBPCHF.a 2
GBPAUD.a 2
AUDCAD.a 2
USDCAD.a 1
USDCHF.a 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD.a 2.6K
USDJPY.a -89
JP225.a -256
GBPJPY.a -464
USWTI.a -315
GBPUSD.a 1.5K
BTCUSD.a 41
NZDUSD.a -813
NAS100.a -98
GBPNZD.a -4
FR40.a -90
EURAUD.a 2
UK100.a -15
NZDCAD.a 13
XAUUSD.a -38
CADJPY.a -54
EURJPY.a 16
CADCHF.a 9
AUDUSD.a 12
EURCHF.a 39
EURCAD.a 49
AUDCHF.a 9
EURGBP.a 8
CHFJPY.a 10
GBPCHF.a 15
GBPAUD.a 8
AUDCAD.a -3
USDCAD.a 2
USDCHF.a -1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD.a 26K
USDJPY.a -5.5K
JP225.a -354K
GBPJPY.a -33K
USWTI.a -20K
GBPUSD.a 14K
BTCUSD.a 700K
NZDUSD.a -66K
NAS100.a -75K
GBPNZD.a 2.1K
FR40.a 20K
EURAUD.a 364
UK100.a 3.5K
NZDCAD.a 1.6K
XAUUSD.a -2.9K
CADJPY.a 3.2K
EURJPY.a 2.2K
CADCHF.a 977
AUDUSD.a 1.1K
EURCHF.a 871
EURCAD.a 256
AUDCHF.a 695
EURGBP.a 534
CHFJPY.a 1.5K
GBPCHF.a 1.2K
GBPAUD.a 1.1K
AUDCAD.a 244
USDCAD.a 190
USDCHF.a -1
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +558.10 AUD
Worst trade: -179 AUD
Maximum consecutive wins: 2
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +163.30 AUD
Maximal consecutive loss: -156.34 AUD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "BlueberryMarkets-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.12.23 07:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 342 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 19:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 05:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.04 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.28 13:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.24 12:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.24 08:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.19 16:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.17 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.05 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
HassTrader ATEA
30 USD per month
16%
0
0
USD
10K
AUD
68
96%
980
58%
70%
1.31
2.77
AUD
41%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.