Всего трейдов:
980
Прибыльных трейдов:
577 (58.87%)
Убыточных трейдов:
403 (41.12%)
Лучший трейд:
558.10 AUD
Худший трейд:
-179.23 AUD
Общая прибыль:
11 369.42 AUD (5 218 230 pips)
Общий убыток:
-8 655.87 AUD (4 992 655 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (163.30 AUD)
Макс. прибыль в серии:
780.85 AUD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
70.25%
Макс. загрузка депозита:
11.07%
Последний трейд:
19 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
2.11
Длинных трейдов:
541 (55.20%)
Коротких трейдов:
439 (44.80%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
2.77 AUD
Средняя прибыль:
19.70 AUD
Средний убыток:
-21.48 AUD
Макс. серия проигрышей:
10 (-156.34 AUD)
Макс. убыток в серии:
-538.63 AUD (4)
Прирост в месяц:
1.51%
Годовой прогноз:
18.59%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 197.10 AUD
Максимальная:
1 283.84 AUD (118.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.02% (1 283.84 AUD)
По эквити:
41.45% (3 845.80 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.a
|505
|USDJPY.a
|78
|JP225.a
|56
|GBPJPY.a
|55
|USWTI.a
|53
|GBPUSD.a
|52
|BTCUSD.a
|32
|NZDUSD.a
|25
|NAS100.a
|16
|GBPNZD.a
|15
|FR40.a
|10
|EURAUD.a
|9
|UK100.a
|9
|NZDCAD.a
|8
|XAUUSD.a
|8
|CADJPY.a
|7
|EURJPY.a
|5
|CADCHF.a
|5
|AUDUSD.a
|5
|EURCHF.a
|5
|EURCAD.a
|4
|AUDCHF.a
|4
|EURGBP.a
|3
|CHFJPY.a
|3
|GBPCHF.a
|2
|GBPAUD.a
|2
|AUDCAD.a
|2
|USDCAD.a
|1
|USDCHF.a
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.a
|2.6K
|USDJPY.a
|-89
|JP225.a
|-256
|GBPJPY.a
|-464
|USWTI.a
|-315
|GBPUSD.a
|1.5K
|BTCUSD.a
|41
|NZDUSD.a
|-813
|NAS100.a
|-98
|GBPNZD.a
|-4
|FR40.a
|-90
|EURAUD.a
|2
|UK100.a
|-15
|NZDCAD.a
|13
|XAUUSD.a
|-38
|CADJPY.a
|-54
|EURJPY.a
|16
|CADCHF.a
|9
|AUDUSD.a
|12
|EURCHF.a
|39
|EURCAD.a
|49
|AUDCHF.a
|9
|EURGBP.a
|8
|CHFJPY.a
|10
|GBPCHF.a
|15
|GBPAUD.a
|8
|AUDCAD.a
|-3
|USDCAD.a
|2
|USDCHF.a
|-1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.a
|26K
|USDJPY.a
|-5.5K
|JP225.a
|-354K
|GBPJPY.a
|-33K
|USWTI.a
|-20K
|GBPUSD.a
|14K
|BTCUSD.a
|700K
|NZDUSD.a
|-66K
|NAS100.a
|-75K
|GBPNZD.a
|2.1K
|FR40.a
|20K
|EURAUD.a
|364
|UK100.a
|3.5K
|NZDCAD.a
|1.6K
|XAUUSD.a
|-2.9K
|CADJPY.a
|3.2K
|EURJPY.a
|2.2K
|CADCHF.a
|977
|AUDUSD.a
|1.1K
|EURCHF.a
|871
|EURCAD.a
|256
|AUDCHF.a
|695
|EURGBP.a
|534
|CHFJPY.a
|1.5K
|GBPCHF.a
|1.2K
|GBPAUD.a
|1.1K
|AUDCAD.a
|244
|USDCAD.a
|190
|USDCHF.a
|-1
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +558.10 AUD
Худший трейд: -179 AUD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +163.30 AUD
Макс. убыток в серии: -156.34 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueberryMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
