Negociações:
980
Negociações com lucro:
577 (58.87%)
Negociações com perda:
403 (41.12%)
Melhor negociação:
558.10 AUD
Pior negociação:
-179.23 AUD
Lucro bruto:
11 369.42 AUD (5 218 230 pips)
Perda bruta:
-8 655.87 AUD (4 992 655 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (163.30 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
780.85 AUD (2)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
70.25%
Depósito máximo carregado:
11.07%
Último negócio:
19 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
2.11
Negociações longas:
541 (55.20%)
Negociações curtas:
439 (44.80%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
2.77 AUD
Lucro médio:
19.70 AUD
Perda média:
-21.48 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-156.34 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-538.63 AUD (4)
Crescimento mensal:
1.51%
Previsão anual:
18.59%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 197.10 AUD
Máximo:
1 283.84 AUD (118.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.02% (1 283.84 AUD)
Pelo Capital Líquido:
41.45% (3 845.80 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD.a
|505
|USDJPY.a
|78
|JP225.a
|56
|GBPJPY.a
|55
|USWTI.a
|53
|GBPUSD.a
|52
|BTCUSD.a
|32
|NZDUSD.a
|25
|NAS100.a
|16
|GBPNZD.a
|15
|FR40.a
|10
|EURAUD.a
|9
|UK100.a
|9
|NZDCAD.a
|8
|XAUUSD.a
|8
|CADJPY.a
|7
|EURJPY.a
|5
|CADCHF.a
|5
|AUDUSD.a
|5
|EURCHF.a
|5
|EURCAD.a
|4
|AUDCHF.a
|4
|EURGBP.a
|3
|CHFJPY.a
|3
|GBPCHF.a
|2
|GBPAUD.a
|2
|AUDCAD.a
|2
|USDCAD.a
|1
|USDCHF.a
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD.a
|2.6K
|USDJPY.a
|-89
|JP225.a
|-256
|GBPJPY.a
|-464
|USWTI.a
|-315
|GBPUSD.a
|1.5K
|BTCUSD.a
|41
|NZDUSD.a
|-813
|NAS100.a
|-98
|GBPNZD.a
|-4
|FR40.a
|-90
|EURAUD.a
|2
|UK100.a
|-15
|NZDCAD.a
|13
|XAUUSD.a
|-38
|CADJPY.a
|-54
|EURJPY.a
|16
|CADCHF.a
|9
|AUDUSD.a
|12
|EURCHF.a
|39
|EURCAD.a
|49
|AUDCHF.a
|9
|EURGBP.a
|8
|CHFJPY.a
|10
|GBPCHF.a
|15
|GBPAUD.a
|8
|AUDCAD.a
|-3
|USDCAD.a
|2
|USDCHF.a
|-1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD.a
|26K
|USDJPY.a
|-5.5K
|JP225.a
|-354K
|GBPJPY.a
|-33K
|USWTI.a
|-20K
|GBPUSD.a
|14K
|BTCUSD.a
|700K
|NZDUSD.a
|-66K
|NAS100.a
|-75K
|GBPNZD.a
|2.1K
|FR40.a
|20K
|EURAUD.a
|364
|UK100.a
|3.5K
|NZDCAD.a
|1.6K
|XAUUSD.a
|-2.9K
|CADJPY.a
|3.2K
|EURJPY.a
|2.2K
|CADCHF.a
|977
|AUDUSD.a
|1.1K
|EURCHF.a
|871
|EURCAD.a
|256
|AUDCHF.a
|695
|EURGBP.a
|534
|CHFJPY.a
|1.5K
|GBPCHF.a
|1.2K
|GBPAUD.a
|1.1K
|AUDCAD.a
|244
|USDCAD.a
|190
|USDCHF.a
|-1
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +558.10 AUD
Pior negociação: -179 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +163.30 AUD
Máxima perda consecutiva: -156.34 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlueberryMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
