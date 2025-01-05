SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / HassTrader ATEA
Hassanien Saleh

HassTrader ATEA

Hassanien Saleh
0 comentarios
Fiabilidad
68 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 16%
BlueberryMarkets-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
980
Transacciones Rentables:
577 (58.87%)
Transacciones Irrentables:
403 (41.12%)
Mejor transacción:
558.10 AUD
Peor transacción:
-179.23 AUD
Beneficio Bruto:
11 369.42 AUD (5 218 230 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 655.87 AUD (4 992 655 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (163.30 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
780.85 AUD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
70.25%
Carga máxima del depósito:
11.07%
Último trade:
19 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
2.11
Transacciones Largas:
541 (55.20%)
Transacciones Cortas:
439 (44.80%)
Factor de Beneficio:
1.31
Beneficio Esperado:
2.77 AUD
Beneficio medio:
19.70 AUD
Pérdidas medias:
-21.48 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-156.34 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-538.63 AUD (4)
Crecimiento al mes:
1.51%
Pronóstico anual:
18.59%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 197.10 AUD
Máxima:
1 283.84 AUD (118.14%)
Reducción relativa:
De balance:
32.02% (1 283.84 AUD)
De fondos:
41.45% (3 845.80 AUD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD.a 505
USDJPY.a 78
JP225.a 56
GBPJPY.a 55
USWTI.a 53
GBPUSD.a 52
BTCUSD.a 32
NZDUSD.a 25
NAS100.a 16
GBPNZD.a 15
FR40.a 10
EURAUD.a 9
UK100.a 9
NZDCAD.a 8
XAUUSD.a 8
CADJPY.a 7
EURJPY.a 5
CADCHF.a 5
AUDUSD.a 5
EURCHF.a 5
EURCAD.a 4
AUDCHF.a 4
EURGBP.a 3
CHFJPY.a 3
GBPCHF.a 2
GBPAUD.a 2
AUDCAD.a 2
USDCAD.a 1
USDCHF.a 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD.a 2.6K
USDJPY.a -89
JP225.a -256
GBPJPY.a -464
USWTI.a -315
GBPUSD.a 1.5K
BTCUSD.a 41
NZDUSD.a -813
NAS100.a -98
GBPNZD.a -4
FR40.a -90
EURAUD.a 2
UK100.a -15
NZDCAD.a 13
XAUUSD.a -38
CADJPY.a -54
EURJPY.a 16
CADCHF.a 9
AUDUSD.a 12
EURCHF.a 39
EURCAD.a 49
AUDCHF.a 9
EURGBP.a 8
CHFJPY.a 10
GBPCHF.a 15
GBPAUD.a 8
AUDCAD.a -3
USDCAD.a 2
USDCHF.a -1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD.a 26K
USDJPY.a -5.5K
JP225.a -354K
GBPJPY.a -33K
USWTI.a -20K
GBPUSD.a 14K
BTCUSD.a 700K
NZDUSD.a -66K
NAS100.a -75K
GBPNZD.a 2.1K
FR40.a 20K
EURAUD.a 364
UK100.a 3.5K
NZDCAD.a 1.6K
XAUUSD.a -2.9K
CADJPY.a 3.2K
EURJPY.a 2.2K
CADCHF.a 977
AUDUSD.a 1.1K
EURCHF.a 871
EURCAD.a 256
AUDCHF.a 695
EURGBP.a 534
CHFJPY.a 1.5K
GBPCHF.a 1.2K
GBPAUD.a 1.1K
AUDCAD.a 244
USDCAD.a 190
USDCHF.a -1
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +558.10 AUD
Peor transacción: -179 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +163.30 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -156.34 AUD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlueberryMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.23 07:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 342 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 19:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 05:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.04 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.28 13:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.24 12:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.24 08:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.19 16:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.17 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.05 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
HassTrader ATEA
30 USD al mes
16%
0
0
USD
10K
AUD
68
96%
980
58%
70%
1.31
2.77
AUD
41%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.