- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
980
Transacciones Rentables:
577 (58.87%)
Transacciones Irrentables:
403 (41.12%)
Mejor transacción:
558.10 AUD
Peor transacción:
-179.23 AUD
Beneficio Bruto:
11 369.42 AUD (5 218 230 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 655.87 AUD (4 992 655 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (163.30 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
780.85 AUD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
70.25%
Carga máxima del depósito:
11.07%
Último trade:
19 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
2.11
Transacciones Largas:
541 (55.20%)
Transacciones Cortas:
439 (44.80%)
Factor de Beneficio:
1.31
Beneficio Esperado:
2.77 AUD
Beneficio medio:
19.70 AUD
Pérdidas medias:
-21.48 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-156.34 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-538.63 AUD (4)
Crecimiento al mes:
1.51%
Pronóstico anual:
18.59%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 197.10 AUD
Máxima:
1 283.84 AUD (118.14%)
Reducción relativa:
De balance:
32.02% (1 283.84 AUD)
De fondos:
41.45% (3 845.80 AUD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD.a
|505
|USDJPY.a
|78
|JP225.a
|56
|GBPJPY.a
|55
|USWTI.a
|53
|GBPUSD.a
|52
|BTCUSD.a
|32
|NZDUSD.a
|25
|NAS100.a
|16
|GBPNZD.a
|15
|FR40.a
|10
|EURAUD.a
|9
|UK100.a
|9
|NZDCAD.a
|8
|XAUUSD.a
|8
|CADJPY.a
|7
|EURJPY.a
|5
|CADCHF.a
|5
|AUDUSD.a
|5
|EURCHF.a
|5
|EURCAD.a
|4
|AUDCHF.a
|4
|EURGBP.a
|3
|CHFJPY.a
|3
|GBPCHF.a
|2
|GBPAUD.a
|2
|AUDCAD.a
|2
|USDCAD.a
|1
|USDCHF.a
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD.a
|2.6K
|USDJPY.a
|-89
|JP225.a
|-256
|GBPJPY.a
|-464
|USWTI.a
|-315
|GBPUSD.a
|1.5K
|BTCUSD.a
|41
|NZDUSD.a
|-813
|NAS100.a
|-98
|GBPNZD.a
|-4
|FR40.a
|-90
|EURAUD.a
|2
|UK100.a
|-15
|NZDCAD.a
|13
|XAUUSD.a
|-38
|CADJPY.a
|-54
|EURJPY.a
|16
|CADCHF.a
|9
|AUDUSD.a
|12
|EURCHF.a
|39
|EURCAD.a
|49
|AUDCHF.a
|9
|EURGBP.a
|8
|CHFJPY.a
|10
|GBPCHF.a
|15
|GBPAUD.a
|8
|AUDCAD.a
|-3
|USDCAD.a
|2
|USDCHF.a
|-1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD.a
|26K
|USDJPY.a
|-5.5K
|JP225.a
|-354K
|GBPJPY.a
|-33K
|USWTI.a
|-20K
|GBPUSD.a
|14K
|BTCUSD.a
|700K
|NZDUSD.a
|-66K
|NAS100.a
|-75K
|GBPNZD.a
|2.1K
|FR40.a
|20K
|EURAUD.a
|364
|UK100.a
|3.5K
|NZDCAD.a
|1.6K
|XAUUSD.a
|-2.9K
|CADJPY.a
|3.2K
|EURJPY.a
|2.2K
|CADCHF.a
|977
|AUDUSD.a
|1.1K
|EURCHF.a
|871
|EURCAD.a
|256
|AUDCHF.a
|695
|EURGBP.a
|534
|CHFJPY.a
|1.5K
|GBPCHF.a
|1.2K
|GBPAUD.a
|1.1K
|AUDCAD.a
|244
|USDCAD.a
|190
|USDCHF.a
|-1
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +558.10 AUD
Peor transacción: -179 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +163.30 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -156.34 AUD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlueberryMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
16%
0
0
USD
USD
10K
AUD
AUD
68
96%
980
58%
70%
1.31
2.77
AUD
AUD
41%
1:500