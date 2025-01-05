- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
980
Gewinntrades:
577 (58.87%)
Verlusttrades:
403 (41.12%)
Bester Trade:
558.10 AUD
Schlechtester Trade:
-179.23 AUD
Bruttoprofit:
11 369.42 AUD (5 218 230 pips)
Bruttoverlust:
-8 655.87 AUD (4 992 655 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (163.30 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
780.85 AUD (2)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
70.25%
Max deposit load:
11.07%
Letzter Trade:
19 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
2.11
Long-Positionen:
541 (55.20%)
Short-Positionen:
439 (44.80%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
2.77 AUD
Durchschnittlicher Profit:
19.70 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.48 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-156.34 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-538.63 AUD (4)
Wachstum pro Monat :
1.51%
Jahresprognose:
18.59%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 197.10 AUD
Maximaler:
1 283.84 AUD (118.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.02% (1 283.84 AUD)
Kapital:
41.45% (3 845.80 AUD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD.a
|505
|USDJPY.a
|78
|JP225.a
|56
|GBPJPY.a
|55
|USWTI.a
|53
|GBPUSD.a
|52
|BTCUSD.a
|32
|NZDUSD.a
|25
|NAS100.a
|16
|GBPNZD.a
|15
|FR40.a
|10
|EURAUD.a
|9
|UK100.a
|9
|NZDCAD.a
|8
|XAUUSD.a
|8
|CADJPY.a
|7
|EURJPY.a
|5
|CADCHF.a
|5
|AUDUSD.a
|5
|EURCHF.a
|5
|EURCAD.a
|4
|AUDCHF.a
|4
|EURGBP.a
|3
|CHFJPY.a
|3
|GBPCHF.a
|2
|GBPAUD.a
|2
|AUDCAD.a
|2
|USDCAD.a
|1
|USDCHF.a
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD.a
|2.6K
|USDJPY.a
|-89
|JP225.a
|-256
|GBPJPY.a
|-464
|USWTI.a
|-315
|GBPUSD.a
|1.5K
|BTCUSD.a
|41
|NZDUSD.a
|-813
|NAS100.a
|-98
|GBPNZD.a
|-4
|FR40.a
|-90
|EURAUD.a
|2
|UK100.a
|-15
|NZDCAD.a
|13
|XAUUSD.a
|-38
|CADJPY.a
|-54
|EURJPY.a
|16
|CADCHF.a
|9
|AUDUSD.a
|12
|EURCHF.a
|39
|EURCAD.a
|49
|AUDCHF.a
|9
|EURGBP.a
|8
|CHFJPY.a
|10
|GBPCHF.a
|15
|GBPAUD.a
|8
|AUDCAD.a
|-3
|USDCAD.a
|2
|USDCHF.a
|-1
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD.a
|26K
|USDJPY.a
|-5.5K
|JP225.a
|-354K
|GBPJPY.a
|-33K
|USWTI.a
|-20K
|GBPUSD.a
|14K
|BTCUSD.a
|700K
|NZDUSD.a
|-66K
|NAS100.a
|-75K
|GBPNZD.a
|2.1K
|FR40.a
|20K
|EURAUD.a
|364
|UK100.a
|3.5K
|NZDCAD.a
|1.6K
|XAUUSD.a
|-2.9K
|CADJPY.a
|3.2K
|EURJPY.a
|2.2K
|CADCHF.a
|977
|AUDUSD.a
|1.1K
|EURCHF.a
|871
|EURCAD.a
|256
|AUDCHF.a
|695
|EURGBP.a
|534
|CHFJPY.a
|1.5K
|GBPCHF.a
|1.2K
|GBPAUD.a
|1.1K
|AUDCAD.a
|244
|USDCAD.a
|190
|USDCHF.a
|-1
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +558.10 AUD
Schlechtester Trade: -179 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +163.30 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -156.34 AUD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlueberryMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
