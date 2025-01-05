シグナルセクション
HassTrader ATEA
Hassanien Saleh

HassTrader ATEA

Hassanien Saleh
レビュー0件
信頼性
68週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 16%
BlueberryMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
980
利益トレード:
577 (58.87%)
損失トレード:
403 (41.12%)
ベストトレード:
558.10 AUD
最悪のトレード:
-179.23 AUD
総利益:
11 369.42 AUD (5 218 230 pips)
総損失:
-8 655.87 AUD (4 992 655 pips)
最大連続の勝ち:
21 (163.30 AUD)
最大連続利益:
780.85 AUD (2)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
70.25%
最大入金額:
11.07%
最近のトレード:
19 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
2.11
長いトレード:
541 (55.20%)
短いトレード:
439 (44.80%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
2.77 AUD
平均利益:
19.70 AUD
平均損失:
-21.48 AUD
最大連続の負け:
10 (-156.34 AUD)
最大連続損失:
-538.63 AUD (4)
月間成長:
1.51%
年間予想:
18.59%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 197.10 AUD
最大の:
1 283.84 AUD (118.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.02% (1 283.84 AUD)
エクイティによる:
41.45% (3 845.80 AUD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD.a 505
USDJPY.a 78
JP225.a 56
GBPJPY.a 55
USWTI.a 53
GBPUSD.a 52
BTCUSD.a 32
NZDUSD.a 25
NAS100.a 16
GBPNZD.a 15
FR40.a 10
EURAUD.a 9
UK100.a 9
NZDCAD.a 8
XAUUSD.a 8
CADJPY.a 7
EURJPY.a 5
CADCHF.a 5
AUDUSD.a 5
EURCHF.a 5
EURCAD.a 4
AUDCHF.a 4
EURGBP.a 3
CHFJPY.a 3
GBPCHF.a 2
GBPAUD.a 2
AUDCAD.a 2
USDCAD.a 1
USDCHF.a 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD.a 2.6K
USDJPY.a -89
JP225.a -256
GBPJPY.a -464
USWTI.a -315
GBPUSD.a 1.5K
BTCUSD.a 41
NZDUSD.a -813
NAS100.a -98
GBPNZD.a -4
FR40.a -90
EURAUD.a 2
UK100.a -15
NZDCAD.a 13
XAUUSD.a -38
CADJPY.a -54
EURJPY.a 16
CADCHF.a 9
AUDUSD.a 12
EURCHF.a 39
EURCAD.a 49
AUDCHF.a 9
EURGBP.a 8
CHFJPY.a 10
GBPCHF.a 15
GBPAUD.a 8
AUDCAD.a -3
USDCAD.a 2
USDCHF.a -1
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD.a 26K
USDJPY.a -5.5K
JP225.a -354K
GBPJPY.a -33K
USWTI.a -20K
GBPUSD.a 14K
BTCUSD.a 700K
NZDUSD.a -66K
NAS100.a -75K
GBPNZD.a 2.1K
FR40.a 20K
EURAUD.a 364
UK100.a 3.5K
NZDCAD.a 1.6K
XAUUSD.a -2.9K
CADJPY.a 3.2K
EURJPY.a 2.2K
CADCHF.a 977
AUDUSD.a 1.1K
EURCHF.a 871
EURCAD.a 256
AUDCHF.a 695
EURGBP.a 534
CHFJPY.a 1.5K
GBPCHF.a 1.2K
GBPAUD.a 1.1K
AUDCAD.a 244
USDCAD.a 190
USDCHF.a -1
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +558.10 AUD
最悪のトレード: -179 AUD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +163.30 AUD
最大連続損失: -156.34 AUD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlueberryMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.23 07:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 342 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 19:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 05:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.04 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.28 13:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.24 12:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.24 08:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.19 16:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.17 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.05 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
