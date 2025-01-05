- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
980
利益トレード:
577 (58.87%)
損失トレード:
403 (41.12%)
ベストトレード:
558.10 AUD
最悪のトレード:
-179.23 AUD
総利益:
11 369.42 AUD (5 218 230 pips)
総損失:
-8 655.87 AUD (4 992 655 pips)
最大連続の勝ち:
21 (163.30 AUD)
最大連続利益:
780.85 AUD (2)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
70.25%
最大入金額:
11.07%
最近のトレード:
19 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
2.11
長いトレード:
541 (55.20%)
短いトレード:
439 (44.80%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
2.77 AUD
平均利益:
19.70 AUD
平均損失:
-21.48 AUD
最大連続の負け:
10 (-156.34 AUD)
最大連続損失:
-538.63 AUD (4)
月間成長:
1.51%
年間予想:
18.59%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 197.10 AUD
最大の:
1 283.84 AUD (118.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.02% (1 283.84 AUD)
エクイティによる:
41.45% (3 845.80 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD.a
|505
|USDJPY.a
|78
|JP225.a
|56
|GBPJPY.a
|55
|USWTI.a
|53
|GBPUSD.a
|52
|BTCUSD.a
|32
|NZDUSD.a
|25
|NAS100.a
|16
|GBPNZD.a
|15
|FR40.a
|10
|EURAUD.a
|9
|UK100.a
|9
|NZDCAD.a
|8
|XAUUSD.a
|8
|CADJPY.a
|7
|EURJPY.a
|5
|CADCHF.a
|5
|AUDUSD.a
|5
|EURCHF.a
|5
|EURCAD.a
|4
|AUDCHF.a
|4
|EURGBP.a
|3
|CHFJPY.a
|3
|GBPCHF.a
|2
|GBPAUD.a
|2
|AUDCAD.a
|2
|USDCAD.a
|1
|USDCHF.a
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD.a
|2.6K
|USDJPY.a
|-89
|JP225.a
|-256
|GBPJPY.a
|-464
|USWTI.a
|-315
|GBPUSD.a
|1.5K
|BTCUSD.a
|41
|NZDUSD.a
|-813
|NAS100.a
|-98
|GBPNZD.a
|-4
|FR40.a
|-90
|EURAUD.a
|2
|UK100.a
|-15
|NZDCAD.a
|13
|XAUUSD.a
|-38
|CADJPY.a
|-54
|EURJPY.a
|16
|CADCHF.a
|9
|AUDUSD.a
|12
|EURCHF.a
|39
|EURCAD.a
|49
|AUDCHF.a
|9
|EURGBP.a
|8
|CHFJPY.a
|10
|GBPCHF.a
|15
|GBPAUD.a
|8
|AUDCAD.a
|-3
|USDCAD.a
|2
|USDCHF.a
|-1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD.a
|26K
|USDJPY.a
|-5.5K
|JP225.a
|-354K
|GBPJPY.a
|-33K
|USWTI.a
|-20K
|GBPUSD.a
|14K
|BTCUSD.a
|700K
|NZDUSD.a
|-66K
|NAS100.a
|-75K
|GBPNZD.a
|2.1K
|FR40.a
|20K
|EURAUD.a
|364
|UK100.a
|3.5K
|NZDCAD.a
|1.6K
|XAUUSD.a
|-2.9K
|CADJPY.a
|3.2K
|EURJPY.a
|2.2K
|CADCHF.a
|977
|AUDUSD.a
|1.1K
|EURCHF.a
|871
|EURCAD.a
|256
|AUDCHF.a
|695
|EURGBP.a
|534
|CHFJPY.a
|1.5K
|GBPCHF.a
|1.2K
|GBPAUD.a
|1.1K
|AUDCAD.a
|244
|USDCAD.a
|190
|USDCHF.a
|-1
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +558.10 AUD
最悪のトレード: -179 AUD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +163.30 AUD
最大連続損失: -156.34 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlueberryMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
16%
0
0
USD
USD
10K
AUD
AUD
68
96%
980
58%
70%
1.31
2.77
AUD
AUD
41%
1:500