Joakim Silkoset

Silkoset

Joakim Silkoset
0 inceleme
Güvenilirlik
39 hafta
1 / 152 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 314%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
868
Kârla kapanan işlemler:
822 (94.70%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (5.30%)
En iyi işlem:
450.83 EUR
En kötü işlem:
-228.56 EUR
Brüt kâr:
7 936.11 EUR (72 390 pips)
Brüt zarar:
-3 064.17 EUR (21 770 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
107 (775.68 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
775.68 EUR (107)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
73.58%
Maks. mevduat yükü:
141.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
20.89
Alış işlemleri:
472 (54.38%)
Satış işlemleri:
396 (45.62%)
Kâr faktörü:
2.59
Beklenen getiri:
5.61 EUR
Ortalama kâr:
9.65 EUR
Ortalama zarar:
-66.61 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-108.58 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-228.56 EUR (1)
Aylık büyüme:
11.79%
Yıllık tahmin:
145.44%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.20 EUR
Maksimum:
233.18 EUR (3.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.59% (112.94 EUR)
Varlığa göre:
59.59% (1 826.86 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 243
GBPCAD 110
EURJPY 94
XAUUSD 58
EURUSD 45
EURGBP 39
CADCHF 33
USDCAD 31
USDCHF 30
EURCAD 26
GBPAUD 25
EURCHF 23
AUDNZD 16
NZDUSD 13
EURNZD 11
GBPCHF 11
CADJPY 9
EURAUD 8
AUDJPY 8
AUDUSD 6
CHFJPY 6
AUDCHF 6
USDJPY 5
NZDJPY 3
NZDCAD 3
USDSGD 2
AUDCAD 2
GBPJPY 1
NZDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 1.1K
GBPCAD 538
EURJPY 357
XAUUSD 1.4K
EURUSD 344
EURGBP 220
CADCHF 71
USDCAD 132
USDCHF 227
EURCAD 195
GBPAUD 139
EURCHF 134
AUDNZD 43
NZDUSD 74
EURNZD 192
GBPCHF 104
CADJPY 23
EURAUD 31
AUDJPY 59
AUDUSD 14
CHFJPY 21
AUDCHF 85
USDJPY 17
NZDJPY 7
NZDCAD 24
USDSGD 12
AUDCAD 3
GBPJPY 1
NZDCHF 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 5.5K
GBPCAD 5.2K
EURJPY 4.8K
XAUUSD 16K
EURUSD 2.7K
EURGBP 1.4K
CADCHF 893
USDCAD 1.5K
USDCHF 627
EURCAD 1.8K
GBPAUD 1.9K
EURCHF 867
AUDNZD 720
NZDUSD 650
EURNZD 2.6K
GBPCHF 467
CADJPY -333
EURAUD 549
AUDJPY 726
AUDUSD 183
CHFJPY 121
AUDCHF 544
USDJPY 44
NZDJPY 101
NZDCAD 312
USDSGD 222
AUDCAD 48
GBPJPY 48
NZDCHF 20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +450.83 EUR
En kötü işlem: -229 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 107
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +775.68 EUR
Maksimum ardışık zarar: -108.58 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PUPrime-Live
0.46 × 117
FusionMarkets-Live
0.70 × 84
RazeGlobalMarkets-Server
0.89 × 95
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
Bybit-Live
1.25 × 4
FPMarketsSC-Live
1.38 × 8
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
Exness-MT5Real12
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
FxPro-MT5 Live02
1.59 × 150
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
ICMarketsSC-MT5-2
1.89 × 1028
RoboForex-ECN
1.90 × 4164
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
Coinexx-Live
2.14 × 14
TradeMaxGlobal-Live
2.30 × 351
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.71 × 79
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
78 daha fazla...
• Using different bots to make calculated risk and trades. 
• To follow this strategy I recommend minimum 1500€ starting account. 
• Use whatever leverage you choose. I still recommend using 1:30 for better risk management. 
• I recommend using ICmarkets. 
İnceleme yok
2025.07.17 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 13:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 02:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 16:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 15:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 09:34
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 06:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 06:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 16:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 03:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.21 18:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 17:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 12:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 16:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.20 23:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.14 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 14:07
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 17:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
