- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
868
Profit Trade:
822 (94.70%)
Loss Trade:
46 (5.30%)
Best Trade:
450.83 EUR
Worst Trade:
-228.56 EUR
Profitto lordo:
7 936.11 EUR (72 390 pips)
Perdita lorda:
-3 064.17 EUR (21 770 pips)
Vincite massime consecutive:
107 (775.68 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
775.68 EUR (107)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
73.58%
Massimo carico di deposito:
141.41%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
20.89
Long Trade:
472 (54.38%)
Short Trade:
396 (45.62%)
Fattore di profitto:
2.59
Profitto previsto:
5.61 EUR
Profitto medio:
9.65 EUR
Perdita media:
-66.61 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-108.58 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-228.56 EUR (1)
Crescita mensile:
12.24%
Previsione annuale:
150.81%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.20 EUR
Massimale:
233.18 EUR (3.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.59% (112.94 EUR)
Per equità:
59.59% (1 826.86 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|243
|GBPCAD
|110
|EURJPY
|94
|XAUUSD
|58
|EURUSD
|45
|EURGBP
|39
|CADCHF
|33
|USDCAD
|31
|USDCHF
|30
|EURCAD
|26
|GBPAUD
|25
|EURCHF
|23
|AUDNZD
|16
|NZDUSD
|13
|EURNZD
|11
|GBPCHF
|11
|CADJPY
|9
|EURAUD
|8
|AUDJPY
|8
|AUDUSD
|6
|CHFJPY
|6
|AUDCHF
|6
|USDJPY
|5
|NZDJPY
|3
|NZDCAD
|3
|USDSGD
|2
|AUDCAD
|2
|GBPJPY
|1
|NZDCHF
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|1.1K
|GBPCAD
|538
|EURJPY
|357
|XAUUSD
|1.4K
|EURUSD
|344
|EURGBP
|220
|CADCHF
|71
|USDCAD
|132
|USDCHF
|227
|EURCAD
|195
|GBPAUD
|139
|EURCHF
|134
|AUDNZD
|43
|NZDUSD
|74
|EURNZD
|192
|GBPCHF
|104
|CADJPY
|23
|EURAUD
|31
|AUDJPY
|59
|AUDUSD
|14
|CHFJPY
|21
|AUDCHF
|85
|USDJPY
|17
|NZDJPY
|7
|NZDCAD
|24
|USDSGD
|12
|AUDCAD
|3
|GBPJPY
|1
|NZDCHF
|2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|5.5K
|GBPCAD
|5.2K
|EURJPY
|4.8K
|XAUUSD
|16K
|EURUSD
|2.7K
|EURGBP
|1.4K
|CADCHF
|893
|USDCAD
|1.5K
|USDCHF
|627
|EURCAD
|1.8K
|GBPAUD
|1.9K
|EURCHF
|867
|AUDNZD
|720
|NZDUSD
|650
|EURNZD
|2.6K
|GBPCHF
|467
|CADJPY
|-333
|EURAUD
|549
|AUDJPY
|726
|AUDUSD
|183
|CHFJPY
|121
|AUDCHF
|544
|USDJPY
|44
|NZDJPY
|101
|NZDCAD
|312
|USDSGD
|222
|AUDCAD
|48
|GBPJPY
|48
|NZDCHF
|20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +450.83 EUR
Worst Trade: -229 EUR
Vincite massime consecutive: 107
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +775.68 EUR
Massima perdita consecutiva: -108.58 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PUPrime-Live
|0.46 × 117
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 84
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.89 × 95
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.94 × 197
|
Exness-MT5Real3
|1.17 × 6
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
FPMarketsSC-Live
|1.38 × 8
|
Exness-MT5Real7
|1.40 × 5
|
Exness-MT5Real12
|1.40 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|1.41 × 98
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 122
|
FxPro-MT5 Live02
|1.59 × 150
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
BlueberryMarkets-Live
|1.61 × 215
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.89 × 1028
|
RoboForex-ECN
|1.90 × 4164
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
FundingTradersGroup-Server
|2.12 × 66
|
Coinexx-Live
|2.14 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.30 × 351
|
OneRoyal-Server
|2.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.52 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|2.71 × 79
|
Darwinex-Live
|2.79 × 156
|
Axiory-Live
|2.82 × 65
• Using different bots to make calculated risk and trades.
• To follow this strategy I recommend minimum 1500€ starting account.
• Use whatever leverage you choose. I still recommend using 1:30 for better risk management.
• I recommend using ICmarkets.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
314%
1
152
USD
USD
6.4K
EUR
EUR
39
97%
868
94%
74%
2.58
5.61
EUR
EUR
60%
1:30