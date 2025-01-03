SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Silkoset
Joakim Silkoset

Silkoset

Joakim Silkoset
0 recensioni
Affidabilità
39 settimane
1 / 152 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 314%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
868
Profit Trade:
822 (94.70%)
Loss Trade:
46 (5.30%)
Best Trade:
450.83 EUR
Worst Trade:
-228.56 EUR
Profitto lordo:
7 936.11 EUR (72 390 pips)
Perdita lorda:
-3 064.17 EUR (21 770 pips)
Vincite massime consecutive:
107 (775.68 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
775.68 EUR (107)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
73.58%
Massimo carico di deposito:
141.41%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
20.89
Long Trade:
472 (54.38%)
Short Trade:
396 (45.62%)
Fattore di profitto:
2.59
Profitto previsto:
5.61 EUR
Profitto medio:
9.65 EUR
Perdita media:
-66.61 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-108.58 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-228.56 EUR (1)
Crescita mensile:
12.24%
Previsione annuale:
150.81%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.20 EUR
Massimale:
233.18 EUR (3.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.59% (112.94 EUR)
Per equità:
59.59% (1 826.86 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 243
GBPCAD 110
EURJPY 94
XAUUSD 58
EURUSD 45
EURGBP 39
CADCHF 33
USDCAD 31
USDCHF 30
EURCAD 26
GBPAUD 25
EURCHF 23
AUDNZD 16
NZDUSD 13
EURNZD 11
GBPCHF 11
CADJPY 9
EURAUD 8
AUDJPY 8
AUDUSD 6
CHFJPY 6
AUDCHF 6
USDJPY 5
NZDJPY 3
NZDCAD 3
USDSGD 2
AUDCAD 2
GBPJPY 1
NZDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 1.1K
GBPCAD 538
EURJPY 357
XAUUSD 1.4K
EURUSD 344
EURGBP 220
CADCHF 71
USDCAD 132
USDCHF 227
EURCAD 195
GBPAUD 139
EURCHF 134
AUDNZD 43
NZDUSD 74
EURNZD 192
GBPCHF 104
CADJPY 23
EURAUD 31
AUDJPY 59
AUDUSD 14
CHFJPY 21
AUDCHF 85
USDJPY 17
NZDJPY 7
NZDCAD 24
USDSGD 12
AUDCAD 3
GBPJPY 1
NZDCHF 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 5.5K
GBPCAD 5.2K
EURJPY 4.8K
XAUUSD 16K
EURUSD 2.7K
EURGBP 1.4K
CADCHF 893
USDCAD 1.5K
USDCHF 627
EURCAD 1.8K
GBPAUD 1.9K
EURCHF 867
AUDNZD 720
NZDUSD 650
EURNZD 2.6K
GBPCHF 467
CADJPY -333
EURAUD 549
AUDJPY 726
AUDUSD 183
CHFJPY 121
AUDCHF 544
USDJPY 44
NZDJPY 101
NZDCAD 312
USDSGD 222
AUDCAD 48
GBPJPY 48
NZDCHF 20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +450.83 EUR
Worst Trade: -229 EUR
Vincite massime consecutive: 107
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +775.68 EUR
Massima perdita consecutiva: -108.58 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PUPrime-Live
0.46 × 117
FusionMarkets-Live
0.70 × 84
RazeGlobalMarkets-Server
0.89 × 95
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
Bybit-Live
1.25 × 4
FPMarketsSC-Live
1.38 × 8
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
Exness-MT5Real12
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
FxPro-MT5 Live02
1.59 × 150
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
ICMarketsSC-MT5-2
1.89 × 1028
RoboForex-ECN
1.90 × 4164
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
Coinexx-Live
2.14 × 14
TradeMaxGlobal-Live
2.30 × 351
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.71 × 79
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
78 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
• Using different bots to make calculated risk and trades. 
• To follow this strategy I recommend minimum 1500€ starting account. 
• Use whatever leverage you choose. I still recommend using 1:30 for better risk management. 
• I recommend using ICmarkets. 
Non ci sono recensioni
2025.07.17 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 13:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 02:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 16:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 15:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 09:34
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 06:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 06:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 16:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 03:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.21 18:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 17:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 12:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 16:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.20 23:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.14 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 14:07
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 17:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Silkoset
30USD al mese
314%
1
152
USD
6.4K
EUR
39
97%
868
94%
74%
2.58
5.61
EUR
60%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.