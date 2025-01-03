SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Silkoset
Joakim Silkoset

Silkoset

Joakim Silkoset
0 avis
Fiabilité
39 semaines
1 / 152 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 314%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
868
Bénéfice trades:
822 (94.70%)
Perte trades:
46 (5.30%)
Meilleure transaction:
450.83 EUR
Pire transaction:
-228.56 EUR
Bénéfice brut:
7 936.11 EUR (72 390 pips)
Perte brute:
-3 064.17 EUR (21 770 pips)
Gains consécutifs maximales:
107 (775.68 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
775.68 EUR (107)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
73.58%
Charge de dépôt maximale:
141.41%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
20.89
Longs trades:
472 (54.38%)
Courts trades:
396 (45.62%)
Facteur de profit:
2.59
Rendement attendu:
5.61 EUR
Bénéfice moyen:
9.65 EUR
Perte moyenne:
-66.61 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-108.58 EUR)
Perte consécutive maximale:
-228.56 EUR (1)
Croissance mensuelle:
11.45%
Prévision annuelle:
141.60%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.20 EUR
Maximal:
233.18 EUR (3.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.59% (112.94 EUR)
Par fonds propres:
59.59% (1 826.86 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 243
GBPCAD 110
EURJPY 94
XAUUSD 58
EURUSD 45
EURGBP 39
CADCHF 33
USDCAD 31
USDCHF 30
EURCAD 26
GBPAUD 25
EURCHF 23
AUDNZD 16
NZDUSD 13
EURNZD 11
GBPCHF 11
CADJPY 9
EURAUD 8
AUDJPY 8
AUDUSD 6
CHFJPY 6
AUDCHF 6
USDJPY 5
NZDJPY 3
NZDCAD 3
USDSGD 2
AUDCAD 2
GBPJPY 1
NZDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 1.1K
GBPCAD 538
EURJPY 357
XAUUSD 1.4K
EURUSD 344
EURGBP 220
CADCHF 71
USDCAD 132
USDCHF 227
EURCAD 195
GBPAUD 139
EURCHF 134
AUDNZD 43
NZDUSD 74
EURNZD 192
GBPCHF 104
CADJPY 23
EURAUD 31
AUDJPY 59
AUDUSD 14
CHFJPY 21
AUDCHF 85
USDJPY 17
NZDJPY 7
NZDCAD 24
USDSGD 12
AUDCAD 3
GBPJPY 1
NZDCHF 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 5.5K
GBPCAD 5.2K
EURJPY 4.8K
XAUUSD 16K
EURUSD 2.7K
EURGBP 1.4K
CADCHF 893
USDCAD 1.5K
USDCHF 627
EURCAD 1.8K
GBPAUD 1.9K
EURCHF 867
AUDNZD 720
NZDUSD 650
EURNZD 2.6K
GBPCHF 467
CADJPY -333
EURAUD 549
AUDJPY 726
AUDUSD 183
CHFJPY 121
AUDCHF 544
USDJPY 44
NZDJPY 101
NZDCAD 312
USDSGD 222
AUDCAD 48
GBPJPY 48
NZDCHF 20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +450.83 EUR
Pire transaction: -229 EUR
Gains consécutifs maximales: 107
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +775.68 EUR
Perte consécutive maximale: -108.58 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PUPrime-Live
0.46 × 117
FusionMarkets-Live
0.70 × 84
RazeGlobalMarkets-Server
0.89 × 95
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
Bybit-Live
1.25 × 4
FPMarketsSC-Live
1.38 × 8
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
Exness-MT5Real12
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
FxPro-MT5 Live02
1.59 × 150
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
ICMarketsSC-MT5-2
1.89 × 1028
RoboForex-ECN
1.90 × 4164
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
Coinexx-Live
2.14 × 14
TradeMaxGlobal-Live
2.30 × 351
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.71 × 79
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
78 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
• Using different bots to make calculated risk and trades. 
• To follow this strategy I recommend minimum 1500€ starting account. 
• Use whatever leverage you choose. I still recommend using 1:30 for better risk management. 
• I recommend using ICmarkets. 
Aucun avis
2025.07.17 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 13:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 02:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 16:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 15:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 09:34
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 06:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 06:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 16:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 03:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.21 18:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 17:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 12:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 16:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.20 23:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.14 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 14:07
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 17:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Silkoset
30 USD par mois
314%
1
152
USD
6.4K
EUR
39
97%
868
94%
74%
2.58
5.61
EUR
60%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.