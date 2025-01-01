- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
408
Kârla kapanan işlemler:
174 (42.64%)
Zararla kapanan işlemler:
234 (57.35%)
En iyi işlem:
93.20 USD
En kötü işlem:
-86.40 USD
Brüt kâr:
2 980.41 USD (310 924 pips)
Brüt zarar:
-2 601.68 USD (281 611 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (44.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
122.25 USD (5)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
95.78%
Maks. mevduat yükü:
19.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.40
Alış işlemleri:
239 (58.58%)
Satış işlemleri:
169 (41.42%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.93 USD
Ortalama kâr:
17.13 USD
Ortalama zarar:
-11.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-97.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-129.51 USD (3)
Aylık büyüme:
32.01%
Yıllık tahmin:
388.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
119.36 USD
Maksimum:
270.80 USD (35.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.95% (237.79 USD)
Varlığa göre:
11.08% (64.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|91
|GBPJPY
|49
|USDJPY
|47
|USDCAD
|46
|EURUSD
|44
|EURJPY
|41
|USDCHF
|40
|AUDUSD
|25
|GBPUSD
|25
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|394
|GBPJPY
|36
|USDJPY
|59
|USDCAD
|-44
|EURUSD
|20
|EURJPY
|6
|USDCHF
|-113
|AUDUSD
|13
|GBPUSD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|26K
|GBPJPY
|5.6K
|USDJPY
|8.9K
|USDCAD
|-6.2K
|EURUSD
|2K
|EURJPY
|617
|USDCHF
|-9.6K
|AUDUSD
|1.3K
|GBPUSD
|755
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +93.20 USD
En kötü işlem: -86 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +44.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -97.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTimeFXTM-Live02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.16 × 43
|
Exness-MT5Real8
|0.21 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|0.38 × 74
|
Tradeview-Live
|0.81 × 102
|
Exness-MT5Real6
|1.85 × 65
|
TitanFX-MT5-01
|2.20 × 325
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.48 × 44
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.86 × 7
|
RoboForex-Pro
|3.23 × 95
|
FBS-Real
|3.29 × 315
|
RoboForex-ECN
|3.62 × 180
|
Exness-MT5Real15
|4.95 × 20
|
RannForex-Server
|8.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|13.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|14.14 × 21
Hibernasi 2025-2030
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
76%
0
0
USD
USD
879
USD
USD
38
0%
408
42%
96%
1.14
0.93
USD
USD
36%
1:500