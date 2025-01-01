SinyallerBölümler
Arie Permana Putra

Neragold

Arie Permana Putra
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 76%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
408
Kârla kapanan işlemler:
174 (42.64%)
Zararla kapanan işlemler:
234 (57.35%)
En iyi işlem:
93.20 USD
En kötü işlem:
-86.40 USD
Brüt kâr:
2 980.41 USD (310 924 pips)
Brüt zarar:
-2 601.68 USD (281 611 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (44.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
122.25 USD (5)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
95.78%
Maks. mevduat yükü:
19.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.40
Alış işlemleri:
239 (58.58%)
Satış işlemleri:
169 (41.42%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.93 USD
Ortalama kâr:
17.13 USD
Ortalama zarar:
-11.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-97.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-129.51 USD (3)
Aylık büyüme:
32.01%
Yıllık tahmin:
388.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
119.36 USD
Maksimum:
270.80 USD (35.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.95% (237.79 USD)
Varlığa göre:
11.08% (64.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 91
GBPJPY 49
USDJPY 47
USDCAD 46
EURUSD 44
EURJPY 41
USDCHF 40
AUDUSD 25
GBPUSD 25
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 394
GBPJPY 36
USDJPY 59
USDCAD -44
EURUSD 20
EURJPY 6
USDCHF -113
AUDUSD 13
GBPUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 26K
GBPJPY 5.6K
USDJPY 8.9K
USDCAD -6.2K
EURUSD 2K
EURJPY 617
USDCHF -9.6K
AUDUSD 1.3K
GBPUSD 755
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +93.20 USD
En kötü işlem: -86 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +44.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -97.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-Live02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.16 × 43
Exness-MT5Real8
0.21 × 14
ICMarketsSC-MT5
0.38 × 74
Tradeview-Live
0.81 × 102
Exness-MT5Real6
1.85 × 65
TitanFX-MT5-01
2.20 × 325
HFMarketsGlobal-Live1
2.48 × 44
Pepperstone-MT5-Live01
2.86 × 7
RoboForex-Pro
3.23 × 95
FBS-Real
3.29 × 315
RoboForex-ECN
3.62 × 180
Exness-MT5Real15
4.95 × 20
RannForex-Server
8.50 × 2
OxSecurities-Live
13.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
14.14 × 21
Hibernasi 2025-2030
İnceleme yok
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 00:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.27 13:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 06:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.31 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 12:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 04:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 15:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 08:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.02 10:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 01:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 19:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 11:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.06 14:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.05 08:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.05 03:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.04 23:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

