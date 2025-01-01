Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-Live02 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.16 × 43 Exness-MT5Real8 0.21 × 14 ICMarketsSC-MT5 0.38 × 74 Tradeview-Live 0.81 × 102 Exness-MT5Real6 1.85 × 65 TitanFX-MT5-01 2.20 × 325 HFMarketsGlobal-Live1 2.48 × 44 Pepperstone-MT5-Live01 2.86 × 7 RoboForex-Pro 3.23 × 95 FBS-Real 3.29 × 315 RoboForex-ECN 3.62 × 180 Exness-MT5Real15 4.95 × 20 RannForex-Server 8.50 × 2 OxSecurities-Live 13.00 × 1 AdmiralsGroup-Live 14.14 × 21