SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Neragold
Arie Permana Putra

Neragold

Arie Permana Putra
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 76%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
408
Bénéfice trades:
174 (42.64%)
Perte trades:
234 (57.35%)
Meilleure transaction:
93.20 USD
Pire transaction:
-86.40 USD
Bénéfice brut:
2 980.41 USD (310 924 pips)
Perte brute:
-2 601.68 USD (281 611 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (44.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
122.25 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
95.78%
Charge de dépôt maximale:
19.49%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.40
Longs trades:
239 (58.58%)
Courts trades:
169 (41.42%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
0.93 USD
Bénéfice moyen:
17.13 USD
Perte moyenne:
-11.12 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-97.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-129.51 USD (3)
Croissance mensuelle:
39.34%
Prévision annuelle:
477.34%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
119.36 USD
Maximal:
270.80 USD (35.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.95% (237.79 USD)
Par fonds propres:
11.08% (64.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 91
GBPJPY 49
USDJPY 47
USDCAD 46
EURUSD 44
EURJPY 41
USDCHF 40
AUDUSD 25
GBPUSD 25
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 394
GBPJPY 36
USDJPY 59
USDCAD -44
EURUSD 20
EURJPY 6
USDCHF -113
AUDUSD 13
GBPUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 26K
GBPJPY 5.6K
USDJPY 8.9K
USDCAD -6.2K
EURUSD 2K
EURJPY 617
USDCHF -9.6K
AUDUSD 1.3K
GBPUSD 755
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +93.20 USD
Pire transaction: -86 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +44.77 USD
Perte consécutive maximale: -97.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-Live02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.16 × 43
Exness-MT5Real8
0.21 × 14
ICMarketsSC-MT5
0.38 × 74
Tradeview-Live
0.81 × 102
Exness-MT5Real6
1.85 × 65
TitanFX-MT5-01
2.20 × 325
HFMarketsGlobal-Live1
2.48 × 44
Pepperstone-MT5-Live01
2.86 × 7
RoboForex-Pro
3.23 × 95
FBS-Real
3.29 × 315
RoboForex-ECN
3.62 × 180
Exness-MT5Real15
4.95 × 20
RannForex-Server
8.50 × 2
OxSecurities-Live
13.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
14.14 × 21
Hibernasi 2025-2030
Aucun avis
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 00:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.27 13:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 06:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.31 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 12:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 04:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 15:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 08:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.02 10:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 01:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 19:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 11:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.06 14:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.05 08:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.05 03:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.04 23:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
