Trade:
408
Profit Trade:
174 (42.64%)
Loss Trade:
234 (57.35%)
Best Trade:
93.20 USD
Worst Trade:
-86.40 USD
Profitto lordo:
2 980.41 USD (310 924 pips)
Perdita lorda:
-2 601.68 USD (281 611 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (44.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
122.25 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
95.78%
Massimo carico di deposito:
19.49%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.40
Long Trade:
239 (58.58%)
Short Trade:
169 (41.42%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.93 USD
Profitto medio:
17.13 USD
Perdita media:
-11.12 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-97.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-129.51 USD (3)
Crescita mensile:
30.78%
Previsione annuale:
373.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
119.36 USD
Massimale:
270.80 USD (35.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.95% (237.79 USD)
Per equità:
11.08% (64.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|91
|GBPJPY
|49
|USDJPY
|47
|USDCAD
|46
|EURUSD
|44
|EURJPY
|41
|USDCHF
|40
|AUDUSD
|25
|GBPUSD
|25
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|394
|GBPJPY
|36
|USDJPY
|59
|USDCAD
|-44
|EURUSD
|20
|EURJPY
|6
|USDCHF
|-113
|AUDUSD
|13
|GBPUSD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|26K
|GBPJPY
|5.6K
|USDJPY
|8.9K
|USDCAD
|-6.2K
|EURUSD
|2K
|EURJPY
|617
|USDCHF
|-9.6K
|AUDUSD
|1.3K
|GBPUSD
|755
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +93.20 USD
Worst Trade: -86 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +44.77 USD
Massima perdita consecutiva: -97.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-Live02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.16 × 43
|
Exness-MT5Real8
|0.21 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|0.38 × 74
|
Tradeview-Live
|0.81 × 102
|
Exness-MT5Real6
|1.85 × 65
|
TitanFX-MT5-01
|2.20 × 325
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.48 × 44
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.86 × 7
|
RoboForex-Pro
|3.23 × 95
|
FBS-Real
|3.29 × 315
|
RoboForex-ECN
|3.62 × 180
|
Exness-MT5Real15
|4.95 × 20
|
RannForex-Server
|8.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|13.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|14.14 × 21
