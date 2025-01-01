SegnaliSezioni
Arie Permana Putra

Neragold

Arie Permana Putra
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 76%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
408
Profit Trade:
174 (42.64%)
Loss Trade:
234 (57.35%)
Best Trade:
93.20 USD
Worst Trade:
-86.40 USD
Profitto lordo:
2 980.41 USD (310 924 pips)
Perdita lorda:
-2 601.68 USD (281 611 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (44.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
122.25 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
95.78%
Massimo carico di deposito:
19.49%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.40
Long Trade:
239 (58.58%)
Short Trade:
169 (41.42%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.93 USD
Profitto medio:
17.13 USD
Perdita media:
-11.12 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-97.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-129.51 USD (3)
Crescita mensile:
30.78%
Previsione annuale:
373.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
119.36 USD
Massimale:
270.80 USD (35.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.95% (237.79 USD)
Per equità:
11.08% (64.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 91
GBPJPY 49
USDJPY 47
USDCAD 46
EURUSD 44
EURJPY 41
USDCHF 40
AUDUSD 25
GBPUSD 25
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 394
GBPJPY 36
USDJPY 59
USDCAD -44
EURUSD 20
EURJPY 6
USDCHF -113
AUDUSD 13
GBPUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 26K
GBPJPY 5.6K
USDJPY 8.9K
USDCAD -6.2K
EURUSD 2K
EURJPY 617
USDCHF -9.6K
AUDUSD 1.3K
GBPUSD 755
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +93.20 USD
Worst Trade: -86 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +44.77 USD
Massima perdita consecutiva: -97.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-Live02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.16 × 43
Exness-MT5Real8
0.21 × 14
ICMarketsSC-MT5
0.38 × 74
Tradeview-Live
0.81 × 102
Exness-MT5Real6
1.85 × 65
TitanFX-MT5-01
2.20 × 325
HFMarketsGlobal-Live1
2.48 × 44
Pepperstone-MT5-Live01
2.86 × 7
RoboForex-Pro
3.23 × 95
FBS-Real
3.29 × 315
RoboForex-ECN
3.62 × 180
Exness-MT5Real15
4.95 × 20
RannForex-Server
8.50 × 2
OxSecurities-Live
13.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
14.14 × 21
Hibernasi 2025-2030
Non ci sono recensioni
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 00:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.27 13:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 06:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.31 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 12:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 04:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 15:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 08:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.02 10:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 01:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 19:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 11:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.06 14:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.05 08:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.05 03:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.04 23:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Neragold
30USD al mese
76%
0
0
USD
879
USD
38
0%
408
42%
96%
1.14
0.93
USD
36%
1:500
