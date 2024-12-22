SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Jenu
Willorage Madhawa Gayashan

Gold Jenu

Willorage Madhawa Gayashan
0 inceleme
54 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -58%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
507
Kârla kapanan işlemler:
371 (73.17%)
Zararla kapanan işlemler:
136 (26.82%)
En iyi işlem:
168.30 USD
En kötü işlem:
-133.50 USD
Brüt kâr:
1 769.00 USD (63 881 pips)
Brüt zarar:
-1 400.23 USD (52 892 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (334.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
507.96 USD (28)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
1.06%
Maks. mevduat yükü:
36.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.21
Alış işlemleri:
266 (52.47%)
Satış işlemleri:
241 (47.53%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.73 USD
Ortalama kâr:
4.77 USD
Ortalama zarar:
-10.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-166.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-166.89 USD (8)
Aylık büyüme:
-4.06%
Yıllık tahmin:
-49.31%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
167.52 USD
Maksimum:
304.72 USD (42.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
87.37% (171.68 USD)
Varlığa göre:
7.50% (109.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 474
US30 21
EURUSD 7
USDJPY 4
AUDUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 241
US30 130
EURUSD -1
USDJPY -1
AUDUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -4.5K
US30 16K
EURUSD -49
USDJPY -17
AUDUSD 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +168.30 USD
En kötü işlem: -134 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +334.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -166.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live05
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
Mtrading-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.22 × 46
Exness-Real9
0.25 × 8
VantageFXInternational-Live 6
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.37 × 30
AIMS-Live Server
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.49 × 205
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.56 × 1293
AxiTrader-US05-Live
0.60 × 10
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
TMGM.TradeMax-Live2
0.66 × 296
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.67 × 15
ForexChief-DirectFX
0.77 × 137
LiteFinance-ECN.com
0.86 × 21
İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 14:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 16:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.31 15:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 18:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.23 16:18
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Jenu
Ayda 30 USD
-58%
0
0
USD
1.3K
USD
54
99%
507
73%
1%
1.26
0.73
USD
87%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.