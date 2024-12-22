- Büyüme
İşlemler:
507
Kârla kapanan işlemler:
371 (73.17%)
Zararla kapanan işlemler:
136 (26.82%)
En iyi işlem:
168.30 USD
En kötü işlem:
-133.50 USD
Brüt kâr:
1 769.00 USD (63 881 pips)
Brüt zarar:
-1 400.23 USD (52 892 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (334.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
507.96 USD (28)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
1.06%
Maks. mevduat yükü:
36.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.21
Alış işlemleri:
266 (52.47%)
Satış işlemleri:
241 (47.53%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.73 USD
Ortalama kâr:
4.77 USD
Ortalama zarar:
-10.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-166.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-166.89 USD (8)
Aylık büyüme:
-4.06%
Yıllık tahmin:
-49.31%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
167.52 USD
Maksimum:
304.72 USD (42.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
87.37% (171.68 USD)
Varlığa göre:
7.50% (109.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|474
|US30
|21
|EURUSD
|7
|USDJPY
|4
|AUDUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|241
|US30
|130
|EURUSD
|-1
|USDJPY
|-1
|AUDUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-4.5K
|US30
|16K
|EURUSD
|-49
|USDJPY
|-17
|AUDUSD
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +168.30 USD
En kötü işlem: -134 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +334.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -166.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.22 × 46
|
Exness-Real9
|0.25 × 8
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.37 × 30
|
AIMS-Live Server
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.49 × 205
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.56 × 1293
|
AxiTrader-US05-Live
|0.60 × 10
|
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.66 × 296
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.67 × 15
|
ForexChief-DirectFX
|0.77 × 137
|
LiteFinance-ECN.com
|0.86 × 21
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-58%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
54
99%
507
73%
1%
1.26
0.73
USD
USD
87%
1:500