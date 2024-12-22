Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live05 0.00 × 6 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 Pepperstone-Edge05 0.00 × 1 DooPrime-Live 7 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live6 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 ValutradesSeychelles-Real 0.00 × 1 FXPIG-LIVE 0.00 × 1 Mtrading-Live 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live4 0.22 × 46 Exness-Real9 0.25 × 8 VantageFXInternational-Live 6 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live05 0.37 × 30 AIMS-Live Server 0.43 × 7 ICMarketsSC-Live27 0.49 × 205 BlackBullMarkets-Live 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live08 0.56 × 1293 AxiTrader-US05-Live 0.60 × 10 TOPFX-Live Server 0.63 × 83 TMGM.TradeMax-Live2 0.66 × 296 BlackMoonTrade-LiveLiquidity1 0.67 × 15 ForexChief-DirectFX 0.77 × 137 LiteFinance-ECN.com 0.86 × 21 183 daha fazla...