Segnali / MetaTrader 4 / Gold Jenu
Willorage Madhawa Gayashan

Gold Jenu

Willorage Madhawa Gayashan
0 recensioni
54 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -58%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
507
Profit Trade:
371 (73.17%)
Loss Trade:
136 (26.82%)
Best Trade:
168.30 USD
Worst Trade:
-133.50 USD
Profitto lordo:
1 769.00 USD (63 881 pips)
Perdita lorda:
-1 400.23 USD (52 892 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (334.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
507.96 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
1.06%
Massimo carico di deposito:
36.21%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.21
Long Trade:
266 (52.47%)
Short Trade:
241 (47.53%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
4.77 USD
Perdita media:
-10.30 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-166.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-166.89 USD (8)
Crescita mensile:
-4.06%
Previsione annuale:
-49.31%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
167.52 USD
Massimale:
304.72 USD (42.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
87.37% (171.68 USD)
Per equità:
7.50% (109.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 474
US30 21
EURUSD 7
USDJPY 4
AUDUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 241
US30 130
EURUSD -1
USDJPY -1
AUDUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -4.5K
US30 16K
EURUSD -49
USDJPY -17
AUDUSD 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +168.30 USD
Worst Trade: -134 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +334.16 USD
Massima perdita consecutiva: -166.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live05
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
Mtrading-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.22 × 46
Exness-Real9
0.25 × 8
VantageFXInternational-Live 6
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.37 × 30
AIMS-Live Server
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.49 × 205
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.56 × 1293
AxiTrader-US05-Live
0.60 × 10
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
TMGM.TradeMax-Live2
0.66 × 296
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.67 × 15
ForexChief-DirectFX
0.77 × 137
LiteFinance-ECN.com
0.86 × 21
183 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 14:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 16:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.31 15:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 18:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.23 16:18
A large drawdown may occur on the account again
