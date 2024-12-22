SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gold Jenu
Willorage Madhawa Gayashan

Gold Jenu

Willorage Madhawa Gayashan
0 avis
53 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -56%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
506
Bénéfice trades:
371 (73.32%)
Perte trades:
135 (26.68%)
Meilleure transaction:
168.30 USD
Pire transaction:
-133.50 USD
Bénéfice brut:
1 769.00 USD (63 881 pips)
Perte brute:
-1 351.83 USD (50 472 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (334.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
507.96 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
1.06%
Charge de dépôt maximale:
36.21%
Dernier trade:
9 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.37
Longs trades:
265 (52.37%)
Courts trades:
241 (47.63%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
0.82 USD
Bénéfice moyen:
4.77 USD
Perte moyenne:
-10.01 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-166.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-166.89 USD (8)
Croissance mensuelle:
-0.49%
Prévision annuelle:
-6.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
167.52 USD
Maximal:
304.72 USD (42.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
87.37% (171.68 USD)
Par fonds propres:
7.50% (109.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 474
US30 20
EURUSD 7
USDJPY 4
AUDUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 241
US30 178
EURUSD -1
USDJPY -1
AUDUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -4.5K
US30 18K
EURUSD -49
USDJPY -17
AUDUSD 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +168.30 USD
Pire transaction: -134 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +334.16 USD
Perte consécutive maximale: -166.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live05
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
Mtrading-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.22 × 46
Exness-Real9
0.25 × 8
VantageFXInternational-Live 6
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.37 × 30
AIMS-Live Server
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.49 × 205
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.56 × 1293
AxiTrader-US05-Live
0.60 × 10
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
TMGM.TradeMax-Live2
0.66 × 296
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.67 × 15
ForexChief-DirectFX
0.77 × 137
LiteFinance-ECN.com
0.86 × 21
183 plus...
Aucun avis
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 14:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 16:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.31 15:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 18:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.23 16:18
A large drawdown may occur on the account again
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.