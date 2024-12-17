SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Winner Trader Neuro
Tuncay Ozkocacik

Winner Trader Neuro

Tuncay Ozkocacik
0 inceleme
Güvenilirlik
71 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 984%
FBS-Real-8
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
397
Kârla kapanan işlemler:
232 (58.43%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (41.56%)
En iyi işlem:
163.35 USD
En kötü işlem:
-138.90 USD
Brüt kâr:
6 410.73 USD (100 375 pips)
Brüt zarar:
-1 680.87 USD (28 124 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (726.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
726.57 USD (19)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
71.65%
Maks. mevduat yükü:
29.86%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
14.35
Alış işlemleri:
223 (56.17%)
Satış işlemleri:
174 (43.83%)
Kâr faktörü:
3.81
Beklenen getiri:
11.91 USD
Ortalama kâr:
27.63 USD
Ortalama zarar:
-10.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-42.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-329.55 USD (4)
Aylık büyüme:
11.02%
Yıllık tahmin:
133.74%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
62.99 USD
Maksimum:
329.55 USD (9.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.21% (231.52 USD)
Varlığa göre:
57.05% (1 014.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 310
GBPUSD 62
USDTRY 25
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 4.2K
GBPUSD 5
USDTRY 492
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 53K
GBPUSD 193
USDTRY 26K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +163.35 USD
En kötü işlem: -139 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +726.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
Ava-Real 1
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 10
Pepperstone-Edge01
0.00 × 13
XMAU-Real 20
0.00 × 2
FBS-Real-1
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
FBS-Real-13
0.17 × 6
FBS-Real-9
0.20 × 10
ILQAu-A1 Live
0.20 × 10
Pepperstone-Edge03
0.22 × 9
Tickmill-Live05
0.29 × 564
Tradestone-Real-1
0.33 × 3
LiteFinance-ECN2.com
0.33 × 6
NPBFX-Real
0.33 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.40 × 200
146 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
An expert advisor that I have been using with confidence for a long time, with low risk but high return. The performance stats speak for themselves.
İnceleme yok
2025.09.26 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 06:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 05:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 13:53
No swaps are charged
2025.09.12 13:53
No swaps are charged
2025.09.12 09:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 10:40
No swaps are charged
2025.09.11 10:40
No swaps are charged
2025.09.10 10:55
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.16 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Winner Trader Neuro
Ayda 30 USD
984%
0
0
USD
2.8K
USD
71
93%
397
58%
72%
3.81
11.91
USD
57%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.