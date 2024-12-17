SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Winner Trader Neuro
Tuncay Ozkocacik

Winner Trader Neuro

Tuncay Ozkocacik
0 avis
Fiabilité
71 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 984%
FBS-Real-8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
397
Bénéfice trades:
232 (58.43%)
Perte trades:
165 (41.56%)
Meilleure transaction:
163.35 USD
Pire transaction:
-138.90 USD
Bénéfice brut:
6 410.73 USD (100 375 pips)
Perte brute:
-1 680.87 USD (28 124 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (726.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
726.57 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
71.65%
Charge de dépôt maximale:
29.86%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
14.35
Longs trades:
223 (56.17%)
Courts trades:
174 (43.83%)
Facteur de profit:
3.81
Rendement attendu:
11.91 USD
Bénéfice moyen:
27.63 USD
Perte moyenne:
-10.19 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-42.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-329.55 USD (4)
Croissance mensuelle:
11.02%
Prévision annuelle:
133.74%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
62.99 USD
Maximal:
329.55 USD (9.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.21% (231.52 USD)
Par fonds propres:
57.05% (1 014.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 310
GBPUSD 62
USDTRY 25
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 4.2K
GBPUSD 5
USDTRY 492
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 53K
GBPUSD 193
USDTRY 26K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +163.35 USD
Pire transaction: -139 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +726.57 USD
Perte consécutive maximale: -42.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
Ava-Real 1
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 10
Pepperstone-Edge01
0.00 × 13
XMAU-Real 20
0.00 × 2
FBS-Real-1
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
FBS-Real-13
0.17 × 6
FBS-Real-9
0.20 × 10
ILQAu-A1 Live
0.20 × 10
Pepperstone-Edge03
0.22 × 9
Tickmill-Live05
0.29 × 564
Tradestone-Real-1
0.33 × 3
LiteFinance-ECN2.com
0.33 × 6
NPBFX-Real
0.33 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.40 × 200
146 plus...
An expert advisor that I have been using with confidence for a long time, with low risk but high return. The performance stats speak for themselves.
Aucun avis
2025.09.26 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 06:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 05:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 13:53
No swaps are charged
2025.09.12 13:53
No swaps are charged
2025.09.12 09:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 10:40
No swaps are charged
2025.09.11 10:40
No swaps are charged
2025.09.10 10:55
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.16 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
