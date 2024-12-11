SinyallerBölümler
Ayrat Garifullin

AlfaB10008245I

Ayrat Garifullin
0 inceleme
41 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -40%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
291
Kârla kapanan işlemler:
250 (85.91%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (14.09%)
En iyi işlem:
820.94 RUB
En kötü işlem:
-2 456.55 RUB
Brüt kâr:
20 960.87 RUB (38 693 pips)
Brüt zarar:
-28 300.13 RUB (52 715 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (2 365.83 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
2 365.83 RUB (28)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
55.68%
Maks. mevduat yükü:
100.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
165 (56.70%)
Satış işlemleri:
126 (43.30%)
Kâr faktörü:
0.74
Beklenen getiri:
-25.22 RUB
Ortalama kâr:
83.84 RUB
Ortalama zarar:
-690.25 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 286.52 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-2 456.55 RUB (1)
Aylık büyüme:
-3.50%
Yıllık tahmin:
-42.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 788.41 RUB
Maksimum:
11 960.99 RUB (101.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.82% (11 960.99 RUB)
Varlığa göre:
17.45% (2 211.10 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPYrfd 121
EURUSDrfd 94
USDCADrfd 43
EURJPYrfd 28
USDCNYrfd 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPYrfd 0
EURUSDrfd -47
USDCADrfd -54
EURJPYrfd -5
USDCNYrfd -16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPYrfd 52
EURUSDrfd -3.7K
USDCADrfd -4.2K
EURJPYrfd 200
USDCNYrfd -6.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +820.94 RUB
En kötü işlem: -2 457 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 365.83 RUB
Maksimum ardışık zarar: -1 286.52 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.22 23:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 16:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.68% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 12:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.21 15:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.05 15:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.27 10:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.24 03:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 09:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.10 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.10 14:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 14:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.31 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.31 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.30 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.13 14:41
Share of trading days is too low
2024.12.13 14:41
Share of days for 80% of trades is too low
2024.12.12 19:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.12 19:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.11 16:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AlfaB10008245I
Ayda 30 USD
-40%
0
0
USD
11K
RUB
41
100%
291
85%
56%
0.74
-25.22
RUB
55%
1:40
Kopyala

