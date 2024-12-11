- Прирост
Всего трейдов:
408
Прибыльных трейдов:
349 (85.53%)
Убыточных трейдов:
59 (14.46%)
Лучший трейд:
820.94 RUB
Худший трейд:
-2 456.55 RUB
Общая прибыль:
28 206.40 RUB (55 048 pips)
Общий убыток:
-38 957.50 RUB (67 710 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (2 365.83 RUB)
Макс. прибыль в серии:
2 365.83 RUB (28)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
61.73%
Макс. загрузка депозита:
105.30%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
-0.71
Длинных трейдов:
225 (55.15%)
Коротких трейдов:
183 (44.85%)
Профит фактор:
0.72
Мат. ожидание:
-26.35 RUB
Средняя прибыль:
80.82 RUB
Средний убыток:
-660.30 RUB
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 286.52 RUB)
Макс. убыток в серии:
-2 456.55 RUB (1)
Прирост в месяц:
-14.21%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12 006.48 RUB
Максимальная:
15 179.06 RUB (128.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.97% (15 179.06 RUB)
По эквити:
24.72% (2 091.03 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|166
|EURUSDrfd
|113
|USDCADrfd
|66
|EURJPYrfd
|55
|USDCNYrfd
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPYrfd
|37
|EURUSDrfd
|-75
|USDCADrfd
|-89
|EURJPYrfd
|-42
|USDCNYrfd
|-9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPYrfd
|4.5K
|EURUSDrfd
|-5.5K
|USDCADrfd
|-5.9K
|EURJPYrfd
|-3.3K
|USDCNYrfd
|-2.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Лучший трейд: +820.94 RUB
Худший трейд: -2 457 RUB
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2 365.83 RUB
Макс. убыток в серии: -1 286.52 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
