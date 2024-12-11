СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AlfaB10008245I
Ayrat Garifullin

AlfaB10008245I

Ayrat Garifullin
0 отзывов
54 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -58%
AlfaForexRU-Real
1:40
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
408
Прибыльных трейдов:
349 (85.53%)
Убыточных трейдов:
59 (14.46%)
Лучший трейд:
820.94 RUB
Худший трейд:
-2 456.55 RUB
Общая прибыль:
28 206.40 RUB (55 048 pips)
Общий убыток:
-38 957.50 RUB (67 710 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (2 365.83 RUB)
Макс. прибыль в серии:
2 365.83 RUB (28)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
61.73%
Макс. загрузка депозита:
105.30%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
-0.71
Длинных трейдов:
225 (55.15%)
Коротких трейдов:
183 (44.85%)
Профит фактор:
0.72
Мат. ожидание:
-26.35 RUB
Средняя прибыль:
80.82 RUB
Средний убыток:
-660.30 RUB
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 286.52 RUB)
Макс. убыток в серии:
-2 456.55 RUB (1)
Прирост в месяц:
-14.21%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12 006.48 RUB
Максимальная:
15 179.06 RUB (128.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.97% (15 179.06 RUB)
По эквити:
24.72% (2 091.03 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPYrfd 166
EURUSDrfd 113
USDCADrfd 66
EURJPYrfd 55
USDCNYrfd 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPYrfd 37
EURUSDrfd -75
USDCADrfd -89
EURJPYrfd -42
USDCNYrfd -9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPYrfd 4.5K
EURUSDrfd -5.5K
USDCADrfd -5.9K
EURJPYrfd -3.3K
USDCNYrfd -2.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +820.94 RUB
Худший трейд: -2 457 RUB
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2 365.83 RUB
Макс. убыток в серии: -1 286.52 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.22 23:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 16:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.68% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 12:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.21 15:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.05 15:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.27 10:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.24 03:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 09:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.10 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.10 14:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 14:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.31 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.31 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.30 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.13 14:41
Share of trading days is too low
2024.12.13 14:41
Share of days for 80% of trades is too low
2024.12.12 19:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.12 19:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.11 16:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AlfaB10008245I
30 USD в месяц
-58%
0
0
USD
7.6K
RUB
54
99%
408
85%
62%
0.72
-26.35
RUB
70%
1:40
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.