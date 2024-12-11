시그널섹션
Ayrat Garifullin

AlfaB10008245I

Ayrat Garifullin
0 리뷰
56
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -61%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
425
이익 거래:
363 (85.41%)
손실 거래:
62 (14.59%)
최고의 거래:
820.94 RUB
최악의 거래:
-2 456.55 RUB
총 수익:
29 047.69 RUB (56 310 pips)
총 손실:
-40 229.35 RUB (70 165 pips)
연속 최대 이익:
28 (2 365.83 RUB)
연속 최대 이익:
2 365.83 RUB (28)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
61.73%
최대 입금량:
105.30%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
-0.74
롱(주식매수):
232 (54.59%)
숏(주식차입매도):
193 (45.41%)
수익 요인:
0.72
기대수익:
-26.31 RUB
평균 이익:
80.02 RUB
평균 손실:
-648.86 RUB
연속 최대 손실:
3 (-1 286.52 RUB)
연속 최대 손실:
-2 456.55 RUB (1)
월별 성장률:
-18.04%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
12 006.48 RUB
최대한의:
15 179.06 RUB (128.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
69.97% (15 179.06 RUB)
자본금별:
24.72% (2 091.03 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPYrfd 171
EURUSDrfd 116
USDCADrfd 71
EURJPYrfd 57
USDCNYrfd 8
GBPUSDrfd 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPYrfd 29
EURUSDrfd -73
USDCADrfd -83
EURJPYrfd -49
USDCNYrfd -9
GBPUSDrfd 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPYrfd 3.5K
EURUSDrfd -5.4K
USDCADrfd -5.4K
EURJPYrfd -4.1K
USDCNYrfd -2.4K
GBPUSDrfd 62
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +820.94 RUB
최악의 거래: -2 457 RUB
연속 최대 이익: 28
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +2 365.83 RUB
연속 최대 손실: -1 286.52 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.22 23:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 16:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.68% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 12:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.21 15:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.05 15:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.27 10:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.24 03:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 09:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.10 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.10 14:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 14:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.31 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.31 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.30 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.13 14:41
Share of trading days is too low
2024.12.13 14:41
Share of days for 80% of trades is too low
2024.12.12 19:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.12 19:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.11 16:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
