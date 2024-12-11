- 자본
- 축소
트레이드:
425
이익 거래:
363 (85.41%)
손실 거래:
62 (14.59%)
최고의 거래:
820.94 RUB
최악의 거래:
-2 456.55 RUB
총 수익:
29 047.69 RUB (56 310 pips)
총 손실:
-40 229.35 RUB (70 165 pips)
연속 최대 이익:
28 (2 365.83 RUB)
연속 최대 이익:
2 365.83 RUB (28)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
61.73%
최대 입금량:
105.30%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
-0.74
롱(주식매수):
232 (54.59%)
숏(주식차입매도):
193 (45.41%)
수익 요인:
0.72
기대수익:
-26.31 RUB
평균 이익:
80.02 RUB
평균 손실:
-648.86 RUB
연속 최대 손실:
3 (-1 286.52 RUB)
연속 최대 손실:
-2 456.55 RUB (1)
월별 성장률:
-18.04%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
12 006.48 RUB
최대한의:
15 179.06 RUB (128.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
69.97% (15 179.06 RUB)
자본금별:
24.72% (2 091.03 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|171
|EURUSDrfd
|116
|USDCADrfd
|71
|EURJPYrfd
|57
|USDCNYrfd
|8
|GBPUSDrfd
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPYrfd
|29
|EURUSDrfd
|-73
|USDCADrfd
|-83
|EURJPYrfd
|-49
|USDCNYrfd
|-9
|GBPUSDrfd
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPYrfd
|3.5K
|EURUSDrfd
|-5.4K
|USDCADrfd
|-5.4K
|EURJPYrfd
|-4.1K
|USDCNYrfd
|-2.4K
|GBPUSDrfd
|62
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +820.94 RUB
최악의 거래: -2 457 RUB
연속 최대 이익: 28
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +2 365.83 RUB
연속 최대 손실: -1 286.52 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-61%
0
0
USD
USD
7.2K
RUB
RUB
56
99%
425
85%
62%
0.72
-26.31
RUB
RUB
70%
1:40