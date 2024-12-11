SignauxSections
Ayrat Garifullin

AlfaB10008245I

Ayrat Garifullin
0 avis
41 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -40%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
291
Bénéfice trades:
250 (85.91%)
Perte trades:
41 (14.09%)
Meilleure transaction:
820.94 RUB
Pire transaction:
-2 456.55 RUB
Bénéfice brut:
20 960.87 RUB (38 693 pips)
Perte brute:
-28 300.13 RUB (52 715 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (2 365.83 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
2 365.83 RUB (28)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
55.68%
Charge de dépôt maximale:
100.04%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
-0.61
Longs trades:
165 (56.70%)
Courts trades:
126 (43.30%)
Facteur de profit:
0.74
Rendement attendu:
-25.22 RUB
Bénéfice moyen:
83.84 RUB
Perte moyenne:
-690.25 RUB
Pertes consécutives maximales:
3 (-1 286.52 RUB)
Perte consécutive maximale:
-2 456.55 RUB (1)
Croissance mensuelle:
1.76%
Prévision annuelle:
21.34%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8 788.41 RUB
Maximal:
11 960.99 RUB (101.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.82% (11 960.99 RUB)
Par fonds propres:
17.45% (2 211.10 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPYrfd 121
EURUSDrfd 94
USDCADrfd 43
EURJPYrfd 28
USDCNYrfd 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPYrfd 0
EURUSDrfd -47
USDCADrfd -54
EURJPYrfd -5
USDCNYrfd -16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPYrfd 52
EURUSDrfd -3.7K
USDCADrfd -4.2K
EURJPYrfd 200
USDCNYrfd -6.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +820.94 RUB
Pire transaction: -2 457 RUB
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +2 365.83 RUB
Perte consécutive maximale: -1 286.52 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.22 23:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 16:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.68% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 12:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.21 15:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.05 15:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.27 10:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.24 03:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 09:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.10 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.10 14:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 14:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.31 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.31 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.30 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.13 14:41
Share of trading days is too low
2024.12.13 14:41
Share of days for 80% of trades is too low
2024.12.12 19:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.12 19:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.11 16:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AlfaB10008245I
30 USD par mois
-40%
0
0
USD
11K
RUB
41
100%
291
85%
56%
0.74
-25.22
RUB
55%
1:40
