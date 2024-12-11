SinaisSeções
Ayrat Garifullin

Ayrat Garifullin
0 comentários
55 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 -64%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
411
Negociações com lucro:
350 (85.15%)
Negociações com perda:
61 (14.84%)
Melhor negociação:
820.94 RUB
Pior negociação:
-2 456.55 RUB
Lucro bruto:
28 245.93 RUB (55 117 pips)
Perda bruta:
-39 995.54 RUB (69 704 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (2 365.83 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
2 365.83 RUB (28)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
61.73%
Depósito máximo carregado:
105.30%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
-0.77
Negociações longas:
225 (54.74%)
Negociações curtas:
186 (45.26%)
Fator de lucro:
0.71
Valor esperado:
-28.59 RUB
Lucro médio:
80.70 RUB
Perda média:
-655.66 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1 286.52 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-2 456.55 RUB (1)
Crescimento mensal:
-26.28%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12 006.48 RUB
Máximo:
15 179.06 RUB (128.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
69.97% (15 179.06 RUB)
Pelo Capital Líquido:
24.72% (2 091.03 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPYrfd 167
EURUSDrfd 113
USDCADrfd 67
EURJPYrfd 56
USDCNYrfd 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPYrfd 28
EURUSDrfd -75
USDCADrfd -88
EURJPYrfd -50
USDCNYrfd -9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPYrfd 3.4K
EURUSDrfd -5.5K
USDCADrfd -5.8K
EURJPYrfd -4.2K
USDCNYrfd -2.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +820.94 RUB
Pior negociação: -2 457 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2 365.83 RUB
Máxima perda consecutiva: -1 286.52 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.22 23:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 16:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.68% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 12:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.21 15:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.05 15:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.27 10:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.24 03:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 09:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.10 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.10 14:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 14:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.31 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.31 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.30 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.13 14:41
Share of trading days is too low
2024.12.13 14:41
Share of days for 80% of trades is too low
2024.12.12 19:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.12 19:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.11 16:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

