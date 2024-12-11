- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
411
Negociações com lucro:
350 (85.15%)
Negociações com perda:
61 (14.84%)
Melhor negociação:
820.94 RUB
Pior negociação:
-2 456.55 RUB
Lucro bruto:
28 245.93 RUB (55 117 pips)
Perda bruta:
-39 995.54 RUB (69 704 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (2 365.83 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
2 365.83 RUB (28)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
61.73%
Depósito máximo carregado:
105.30%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
-0.77
Negociações longas:
225 (54.74%)
Negociações curtas:
186 (45.26%)
Fator de lucro:
0.71
Valor esperado:
-28.59 RUB
Lucro médio:
80.70 RUB
Perda média:
-655.66 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1 286.52 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-2 456.55 RUB (1)
Crescimento mensal:
-26.28%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12 006.48 RUB
Máximo:
15 179.06 RUB (128.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
69.97% (15 179.06 RUB)
Pelo Capital Líquido:
24.72% (2 091.03 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|167
|EURUSDrfd
|113
|USDCADrfd
|67
|EURJPYrfd
|56
|USDCNYrfd
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPYrfd
|28
|EURUSDrfd
|-75
|USDCADrfd
|-88
|EURJPYrfd
|-50
|USDCNYrfd
|-9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPYrfd
|3.4K
|EURUSDrfd
|-5.5K
|USDCADrfd
|-5.8K
|EURJPYrfd
|-4.2K
|USDCNYrfd
|-2.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +820.94 RUB
Pior negociação: -2 457 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2 365.83 RUB
Máxima perda consecutiva: -1 286.52 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem comentários
