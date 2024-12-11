SignaleKategorien
Ayrat Garifullin

AlfaB10008245I

Ayrat Garifullin
0 Bewertungen
55 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -64%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
411
Gewinntrades:
350 (85.15%)
Verlusttrades:
61 (14.84%)
Bester Trade:
820.94 RUB
Schlechtester Trade:
-2 456.55 RUB
Bruttoprofit:
28 245.93 RUB (55 117 pips)
Bruttoverlust:
-39 995.54 RUB (69 704 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (2 365.83 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 365.83 RUB (28)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
61.73%
Max deposit load:
105.30%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.77
Long-Positionen:
225 (54.74%)
Short-Positionen:
186 (45.26%)
Profit-Faktor:
0.71
Mathematische Gewinnerwartung:
-28.59 RUB
Durchschnittlicher Profit:
80.70 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-655.66 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-1 286.52 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 456.55 RUB (1)
Wachstum pro Monat :
-26.28%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
12 006.48 RUB
Maximaler:
15 179.06 RUB (128.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
69.97% (15 179.06 RUB)
Kapital:
24.72% (2 091.03 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPYrfd 167
EURUSDrfd 113
USDCADrfd 67
EURJPYrfd 56
USDCNYrfd 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPYrfd 28
EURUSDrfd -75
USDCADrfd -88
EURJPYrfd -50
USDCNYrfd -9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPYrfd 3.4K
EURUSDrfd -5.5K
USDCADrfd -5.8K
EURJPYrfd -4.2K
USDCNYrfd -2.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +820.94 RUB
Schlechtester Trade: -2 457 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 28
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 365.83 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 286.52 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.22 23:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 16:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.68% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 12:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.21 15:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.05 15:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.27 10:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.24 03:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 09:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.10 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.10 14:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 14:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.31 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.31 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.30 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.13 14:41
Share of trading days is too low
2024.12.13 14:41
Share of days for 80% of trades is too low
2024.12.12 19:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.12 19:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.11 16:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
