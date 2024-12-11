- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
291
Profit Trade:
250 (85.91%)
Loss Trade:
41 (14.09%)
Best Trade:
820.94 RUB
Worst Trade:
-2 456.55 RUB
Profitto lordo:
20 960.87 RUB (38 693 pips)
Perdita lorda:
-28 300.13 RUB (52 715 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (2 365.83 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
2 365.83 RUB (28)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
55.68%
Massimo carico di deposito:
100.04%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
165 (56.70%)
Short Trade:
126 (43.30%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-25.22 RUB
Profitto medio:
83.84 RUB
Perdita media:
-690.25 RUB
Massime perdite consecutive:
3 (-1 286.52 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-2 456.55 RUB (1)
Crescita mensile:
-3.50%
Previsione annuale:
-42.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 788.41 RUB
Massimale:
11 960.99 RUB (101.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.82% (11 960.99 RUB)
Per equità:
17.45% (2 211.10 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|121
|EURUSDrfd
|94
|USDCADrfd
|43
|EURJPYrfd
|28
|USDCNYrfd
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPYrfd
|0
|EURUSDrfd
|-47
|USDCADrfd
|-54
|EURJPYrfd
|-5
|USDCNYrfd
|-16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPYrfd
|52
|EURUSDrfd
|-3.7K
|USDCADrfd
|-4.2K
|EURJPYrfd
|200
|USDCNYrfd
|-6.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +820.94 RUB
Worst Trade: -2 457 RUB
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 365.83 RUB
Massima perdita consecutiva: -1 286.52 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-40%
0
0
USD
USD
11K
RUB
RUB
41
100%
291
85%
56%
0.74
-25.22
RUB
RUB
55%
1:40