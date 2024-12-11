SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AlfaB10008245I
Ayrat Garifullin

AlfaB10008245I

Ayrat Garifullin
0 recensioni
41 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -40%
AlfaForexRU-Real
1:40
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
291
Profit Trade:
250 (85.91%)
Loss Trade:
41 (14.09%)
Best Trade:
820.94 RUB
Worst Trade:
-2 456.55 RUB
Profitto lordo:
20 960.87 RUB (38 693 pips)
Perdita lorda:
-28 300.13 RUB (52 715 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (2 365.83 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
2 365.83 RUB (28)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
55.68%
Massimo carico di deposito:
100.04%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
165 (56.70%)
Short Trade:
126 (43.30%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-25.22 RUB
Profitto medio:
83.84 RUB
Perdita media:
-690.25 RUB
Massime perdite consecutive:
3 (-1 286.52 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-2 456.55 RUB (1)
Crescita mensile:
-3.50%
Previsione annuale:
-42.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 788.41 RUB
Massimale:
11 960.99 RUB (101.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.82% (11 960.99 RUB)
Per equità:
17.45% (2 211.10 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPYrfd 121
EURUSDrfd 94
USDCADrfd 43
EURJPYrfd 28
USDCNYrfd 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPYrfd 0
EURUSDrfd -47
USDCADrfd -54
EURJPYrfd -5
USDCNYrfd -16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPYrfd 52
EURUSDrfd -3.7K
USDCADrfd -4.2K
EURJPYrfd 200
USDCNYrfd -6.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +820.94 RUB
Worst Trade: -2 457 RUB
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 365.83 RUB
Massima perdita consecutiva: -1 286.52 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.22 23:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 16:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.68% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 12:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.21 15:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.05 15:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.27 10:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.24 03:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 09:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.10 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.10 14:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 14:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.31 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.31 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.30 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.13 14:41
Share of trading days is too low
2024.12.13 14:41
Share of days for 80% of trades is too low
2024.12.12 19:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.12 19:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.11 16:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
