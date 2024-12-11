- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
411
利益トレード:
350 (85.15%)
損失トレード:
61 (14.84%)
ベストトレード:
820.94 RUB
最悪のトレード:
-2 456.55 RUB
総利益:
28 245.93 RUB (55 117 pips)
総損失:
-39 995.54 RUB (69 704 pips)
最大連続の勝ち:
28 (2 365.83 RUB)
最大連続利益:
2 365.83 RUB (28)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
61.73%
最大入金額:
105.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
-0.77
長いトレード:
225 (54.74%)
短いトレード:
186 (45.26%)
プロフィットファクター:
0.71
期待されたペイオフ:
-28.59 RUB
平均利益:
80.70 RUB
平均損失:
-655.66 RUB
最大連続の負け:
3 (-1 286.52 RUB)
最大連続損失:
-2 456.55 RUB (1)
月間成長:
-26.28%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
12 006.48 RUB
最大の:
15 179.06 RUB (128.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
69.97% (15 179.06 RUB)
エクイティによる:
24.72% (2 091.03 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|167
|EURUSDrfd
|113
|USDCADrfd
|67
|EURJPYrfd
|56
|USDCNYrfd
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPYrfd
|28
|EURUSDrfd
|-75
|USDCADrfd
|-88
|EURJPYrfd
|-50
|USDCNYrfd
|-9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPYrfd
|3.4K
|EURUSDrfd
|-5.5K
|USDCADrfd
|-5.8K
|EURJPYrfd
|-4.2K
|USDCNYrfd
|-2.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +820.94 RUB
最悪のトレード: -2 457 RUB
最大連続の勝ち: 28
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +2 365.83 RUB
最大連続損失: -1 286.52 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-64%
0
0
USD
USD
6.6K
RUB
RUB
55
99%
411
85%
62%
0.70
-28.59
RUB
RUB
70%
1:40