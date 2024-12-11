シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AlfaB10008245I
Ayrat Garifullin

AlfaB10008245I

Ayrat Garifullin
レビュー0件
55週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -64%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
411
利益トレード:
350 (85.15%)
損失トレード:
61 (14.84%)
ベストトレード:
820.94 RUB
最悪のトレード:
-2 456.55 RUB
総利益:
28 245.93 RUB (55 117 pips)
総損失:
-39 995.54 RUB (69 704 pips)
最大連続の勝ち:
28 (2 365.83 RUB)
最大連続利益:
2 365.83 RUB (28)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
61.73%
最大入金額:
105.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
-0.77
長いトレード:
225 (54.74%)
短いトレード:
186 (45.26%)
プロフィットファクター:
0.71
期待されたペイオフ:
-28.59 RUB
平均利益:
80.70 RUB
平均損失:
-655.66 RUB
最大連続の負け:
3 (-1 286.52 RUB)
最大連続損失:
-2 456.55 RUB (1)
月間成長:
-26.28%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
12 006.48 RUB
最大の:
15 179.06 RUB (128.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
69.97% (15 179.06 RUB)
エクイティによる:
24.72% (2 091.03 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPYrfd 167
EURUSDrfd 113
USDCADrfd 67
EURJPYrfd 56
USDCNYrfd 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPYrfd 28
EURUSDrfd -75
USDCADrfd -88
EURJPYrfd -50
USDCNYrfd -9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPYrfd 3.4K
EURUSDrfd -5.5K
USDCADrfd -5.8K
EURJPYrfd -4.2K
USDCNYrfd -2.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +820.94 RUB
最悪のトレード: -2 457 RUB
最大連続の勝ち: 28
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +2 365.83 RUB
最大連続損失: -1 286.52 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.22 23:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 16:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.68% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 12:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.21 15:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.05 15:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.27 10:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.24 03:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 09:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.10 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.10 14:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 14:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.31 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.31 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.30 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.13 14:41
Share of trading days is too low
2024.12.13 14:41
Share of days for 80% of trades is too low
2024.12.12 19:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.12 19:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.11 16:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
AlfaB10008245I
30 USD/月
-64%
0
0
USD
6.6K
RUB
55
99%
411
85%
62%
0.70
-28.59
RUB
70%
1:40
コピー

