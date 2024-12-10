SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Siomay
Edwin Kurniawan

Siomay

Edwin Kurniawan
0 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 13%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
236
Kârla kapanan işlemler:
189 (80.08%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (19.92%)
En iyi işlem:
1 015.68 USD
En kötü işlem:
-1 685.05 USD
Brüt kâr:
11 751.68 USD (30 453 pips)
Brüt zarar:
-11 388.06 USD (24 420 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (1 563.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 563.78 USD (28)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
3.55%
Maks. mevduat yükü:
128.38%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.09
Alış işlemleri:
149 (63.14%)
Satış işlemleri:
87 (36.86%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
1.54 USD
Ortalama kâr:
62.18 USD
Ortalama zarar:
-242.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-4 130.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 130.29 USD (4)
Aylık büyüme:
8.46%
Yıllık tahmin:
102.67%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 827.43 USD
Maksimum:
4 130.29 USD (124.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.61% (4 130.29 USD)
Varlığa göre:
68.27% (5 683.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 190
GBPUSD 46
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 600
GBPUSD -236
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6.4K
GBPUSD -366
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 015.68 USD
En kötü işlem: -1 685 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 563.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 130.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 16
DooGroup-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.80 × 872
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
ICMarketsSC-MT5
0.88 × 5482
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
119 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.10 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.06 11:12
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.05 08:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 12:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 09:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 195 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 05:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 09:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 01:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 01:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 15:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 23:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Siomay
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
5.9K
USD
41
99%
236
80%
4%
1.03
1.54
USD
68%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.