İşlemler:
236
Kârla kapanan işlemler:
189 (80.08%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (19.92%)
En iyi işlem:
1 015.68 USD
En kötü işlem:
-1 685.05 USD
Brüt kâr:
11 751.68 USD (30 453 pips)
Brüt zarar:
-11 388.06 USD (24 420 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (1 563.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 563.78 USD (28)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
3.55%
Maks. mevduat yükü:
128.38%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.09
Alış işlemleri:
149 (63.14%)
Satış işlemleri:
87 (36.86%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
1.54 USD
Ortalama kâr:
62.18 USD
Ortalama zarar:
-242.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-4 130.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 130.29 USD (4)
Aylık büyüme:
8.46%
Yıllık tahmin:
102.67%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 827.43 USD
Maksimum:
4 130.29 USD (124.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.61% (4 130.29 USD)
Varlığa göre:
68.27% (5 683.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|190
|GBPUSD
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|600
|GBPUSD
|-236
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.4K
|GBPUSD
|-366
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 015.68 USD
En kötü işlem: -1 685 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 563.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 130.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 16
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 872
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
ICMarketsSC-MT5
|0.88 × 5482
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
41
99%
236
80%
4%
1.03
1.54
USD
USD
68%
1:500