Edwin Kurniawan

Siomay

Edwin Kurniawan
0 recensioni
Affidabilità
41 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 13%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
236
Profit Trade:
189 (80.08%)
Loss Trade:
47 (19.92%)
Best Trade:
1 015.68 USD
Worst Trade:
-1 685.05 USD
Profitto lordo:
11 751.68 USD (30 453 pips)
Perdita lorda:
-11 388.06 USD (24 420 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (1 563.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 563.78 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
3.55%
Massimo carico di deposito:
128.38%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.09
Long Trade:
149 (63.14%)
Short Trade:
87 (36.86%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
1.54 USD
Profitto medio:
62.18 USD
Perdita media:
-242.30 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-4 130.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 130.29 USD (4)
Crescita mensile:
8.46%
Previsione annuale:
102.67%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 827.43 USD
Massimale:
4 130.29 USD (124.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.61% (4 130.29 USD)
Per equità:
68.27% (5 683.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 190
GBPUSD 46
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 600
GBPUSD -236
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6.4K
GBPUSD -366
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 015.68 USD
Worst Trade: -1 685 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 563.78 USD
Massima perdita consecutiva: -4 130.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 16
DooGroup-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.80 × 872
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
ICMarketsSC-MT5
0.88 × 5482
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
119 più
Non ci sono recensioni
2025.09.10 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.06 11:12
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.05 08:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 12:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 09:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 195 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 05:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 09:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 01:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 01:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 15:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 23:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
