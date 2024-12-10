- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
236
Profit Trade:
189 (80.08%)
Loss Trade:
47 (19.92%)
Best Trade:
1 015.68 USD
Worst Trade:
-1 685.05 USD
Profitto lordo:
11 751.68 USD (30 453 pips)
Perdita lorda:
-11 388.06 USD (24 420 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (1 563.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 563.78 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
3.55%
Massimo carico di deposito:
128.38%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.09
Long Trade:
149 (63.14%)
Short Trade:
87 (36.86%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
1.54 USD
Profitto medio:
62.18 USD
Perdita media:
-242.30 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-4 130.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 130.29 USD (4)
Crescita mensile:
8.46%
Previsione annuale:
102.67%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 827.43 USD
Massimale:
4 130.29 USD (124.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.61% (4 130.29 USD)
Per equità:
68.27% (5 683.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|190
|GBPUSD
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|600
|GBPUSD
|-236
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.4K
|GBPUSD
|-366
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 015.68 USD
Worst Trade: -1 685 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 563.78 USD
Massima perdita consecutiva: -4 130.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 16
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 872
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
ICMarketsSC-MT5
|0.88 × 5482
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
119 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
13%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
41
99%
236
80%
4%
1.03
1.54
USD
USD
68%
1:500