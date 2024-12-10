SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Siomay
Edwin Kurniawan

Siomay

Edwin Kurniawan
0 avis
Fiabilité
41 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 13%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
236
Bénéfice trades:
189 (80.08%)
Perte trades:
47 (19.92%)
Meilleure transaction:
1 015.68 USD
Pire transaction:
-1 685.05 USD
Bénéfice brut:
11 751.68 USD (30 453 pips)
Perte brute:
-11 388.06 USD (24 420 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (1 563.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 563.78 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
3.55%
Charge de dépôt maximale:
128.38%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.09
Longs trades:
149 (63.14%)
Courts trades:
87 (36.86%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
1.54 USD
Bénéfice moyen:
62.18 USD
Perte moyenne:
-242.30 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-4 130.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 130.29 USD (4)
Croissance mensuelle:
8.46%
Prévision annuelle:
102.67%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 827.43 USD
Maximal:
4 130.29 USD (124.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.61% (4 130.29 USD)
Par fonds propres:
68.27% (5 683.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 190
GBPUSD 46
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 600
GBPUSD -236
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 6.4K
GBPUSD -366
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 015.68 USD
Pire transaction: -1 685 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 563.78 USD
Perte consécutive maximale: -4 130.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 16
DooGroup-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.80 × 872
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
ICMarketsSC-MT5
0.88 × 5482
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
119 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.10 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.06 11:12
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.05 08:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 12:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 09:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 195 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 05:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 09:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 01:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 01:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 15:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 23:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Siomay
30 USD par mois
13%
0
0
USD
5.9K
USD
41
99%
236
80%
4%
1.03
1.54
USD
68%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.