- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
467
Kârla kapanan işlemler:
286 (61.24%)
Zararla kapanan işlemler:
181 (38.76%)
En iyi işlem:
16.62 USD
En kötü işlem:
-13.14 USD
Brüt kâr:
405.67 USD (47 098 pips)
Brüt zarar:
-420.99 USD (43 313 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (11.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.62 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
7.40%
Maks. mevduat yükü:
69.91%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
242 (51.82%)
Satış işlemleri:
225 (48.18%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.03 USD
Ortalama kâr:
1.42 USD
Ortalama zarar:
-2.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-25.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.47 USD (7)
Aylık büyüme:
-26.69%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.85 USD
Maksimum:
78.40 USD (49.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.09% (78.40 USD)
Varlığa göre:
22.63% (9.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|409
|XAUUSD
|54
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|EURJPY
|1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|20
|XAUUSD
|-28
|EURUSD
|-1
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|-8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|4.4K
|XAUUSD
|-526
|EURUSD
|-1
|AUDUSD
|17
|EURJPY
|-118
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.62 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +11.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 9
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
TitanFX-06
|0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
RoboForex-ECN
|0.30 × 73
ICMarketsSC-Live11
|0.38 × 26
ThreeTrader-Live
|0.67 × 21
Exness-Real9
|0.68 × 28
ICMarketsSC-Live19
|0.68 × 44
AxioryAsia-02Live
|0.69 × 16
Alpari-Pro.ECN2
|0.96 × 56
ICMarketsSC-Live08
|0.97 × 30
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 6
Exness-Real29
|1.00 × 1
Darwinex-Live
|1.00 × 2
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
|1.13 × 24
Exness-Real17
|1.72 × 18
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
ICMarketsSC-Live15
|1.79 × 24
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 499 USD
-56%
0
0
USD
USD
85
USD
USD
53
97%
467
61%
7%
0.96
-0.03
USD
USD
75%
1:500