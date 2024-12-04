SinyallerBölümler
Mehmet Haluk Tunc

Roboforex TheySaidHeIsBack

Mehmet Haluk Tunc
0 inceleme
53 hafta
0 / 0 USD
Ayda 499 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -56%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
467
Kârla kapanan işlemler:
286 (61.24%)
Zararla kapanan işlemler:
181 (38.76%)
En iyi işlem:
16.62 USD
En kötü işlem:
-13.14 USD
Brüt kâr:
405.67 USD (47 098 pips)
Brüt zarar:
-420.99 USD (43 313 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (11.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.62 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
7.40%
Maks. mevduat yükü:
69.91%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
242 (51.82%)
Satış işlemleri:
225 (48.18%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.03 USD
Ortalama kâr:
1.42 USD
Ortalama zarar:
-2.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-25.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.47 USD (7)
Aylık büyüme:
-26.69%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.85 USD
Maksimum:
78.40 USD (49.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.09% (78.40 USD)
Varlığa göre:
22.63% (9.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 409
XAUUSD 54
EURUSD 2
AUDUSD 1
EURJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 20
XAUUSD -28
EURUSD -1
AUDUSD 2
EURJPY -8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 4.4K
XAUUSD -526
EURUSD -1
AUDUSD 17
EURJPY -118
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.62 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +11.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 9
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
TitanFX-06
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.30 × 73
ICMarketsSC-Live11
0.38 × 26
ThreeTrader-Live
0.67 × 21
Exness-Real9
0.68 × 28
ICMarketsSC-Live19
0.68 × 44
AxioryAsia-02Live
0.69 × 16
Alpari-Pro.ECN2
0.96 × 56
ICMarketsSC-Live08
0.97 × 30
VantageInternational-Live 14
1.00 × 6
Exness-Real29
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.00 × 2
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 24
Exness-Real17
1.72 × 18
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live15
1.79 × 24
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
52 daha fazla...
https://www.copyfx.com/ratings/rating-all/show/376532/tab/profit/period/week/?a=wazn
İnceleme yok
2025.09.01 05:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 05:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 03:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 09:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 298 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 02:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 00:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.25 20:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 15:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 00:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 233 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 10:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 12:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 04:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 23:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
