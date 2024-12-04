Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EightcapLtd-Real-3 0.00 × 1 Tickmill-Live10 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 1 DooPrime-Live 2 0.00 × 1 VantageInternational-Live 18 0.00 × 9 EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 2 TitanFX-06 0.00 × 2 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.30 × 73 ICMarketsSC-Live11 0.38 × 26 ThreeTrader-Live 0.67 × 21 Exness-Real9 0.68 × 28 ICMarketsSC-Live19 0.68 × 44 AxioryAsia-02Live 0.69 × 16 Alpari-Pro.ECN2 0.96 × 56 ICMarketsSC-Live08 0.97 × 30 VantageInternational-Live 14 1.00 × 6 Exness-Real29 1.00 × 1 Darwinex-Live 1.00 × 2 Pepperstone-Edge02 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 1.13 × 24 Exness-Real17 1.72 × 18 TradingProInternational-Live 2 1.79 × 19 ICMarketsSC-Live15 1.79 × 24 ICMarketsSC-Live20 2.00 × 1 52 plus...