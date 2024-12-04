SignauxSections
Roboforex TheySaidHeIsBack
Mehmet Haluk Tunc

Roboforex TheySaidHeIsBack

Mehmet Haluk Tunc
0 avis
53 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 499 USD par mois
croissance depuis 2024 -56%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
467
Bénéfice trades:
286 (61.24%)
Perte trades:
181 (38.76%)
Meilleure transaction:
16.62 USD
Pire transaction:
-13.14 USD
Bénéfice brut:
405.67 USD (47 098 pips)
Perte brute:
-420.99 USD (43 313 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (11.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
16.62 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
7.40%
Charge de dépôt maximale:
69.91%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.20
Longs trades:
242 (51.82%)
Courts trades:
225 (48.18%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-0.03 USD
Bénéfice moyen:
1.42 USD
Perte moyenne:
-2.33 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-25.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-25.47 USD (7)
Croissance mensuelle:
-26.69%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19.85 USD
Maximal:
78.40 USD (49.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
75.09% (78.40 USD)
Par fonds propres:
22.63% (9.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 409
XAUUSD 54
EURUSD 2
AUDUSD 1
EURJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 20
XAUUSD -28
EURUSD -1
AUDUSD 2
EURJPY -8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 4.4K
XAUUSD -526
EURUSD -1
AUDUSD 17
EURJPY -118
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.62 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +11.91 USD
Perte consécutive maximale: -25.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 9
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
TitanFX-06
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.30 × 73
ICMarketsSC-Live11
0.38 × 26
ThreeTrader-Live
0.67 × 21
Exness-Real9
0.68 × 28
ICMarketsSC-Live19
0.68 × 44
AxioryAsia-02Live
0.69 × 16
Alpari-Pro.ECN2
0.96 × 56
ICMarketsSC-Live08
0.97 × 30
VantageInternational-Live 14
1.00 × 6
Exness-Real29
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.00 × 2
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 24
Exness-Real17
1.72 × 18
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live15
1.79 × 24
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
52 plus...
https://www.copyfx.com/ratings/rating-all/show/376532/tab/profit/period/week/?a=wazn
Aucun avis
2025.09.01 05:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 05:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 03:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 09:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 298 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 02:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 00:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.25 20:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 15:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 00:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 233 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 10:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 12:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 04:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 23:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Roboforex TheySaidHeIsBack
499 USD par mois
-56%
0
0
USD
91
USD
53
97%
467
61%
7%
0.96
-0.03
USD
75%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.