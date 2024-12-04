SegnaliSezioni
Mehmet Haluk Tunc

Roboforex TheySaidHeIsBack

Mehmet Haluk Tunc
0 recensioni
53 settimane
0 / 0 USD
Copia per 499 USD al mese
crescita dal 2024 -56%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
467
Profit Trade:
286 (61.24%)
Loss Trade:
181 (38.76%)
Best Trade:
16.62 USD
Worst Trade:
-13.14 USD
Profitto lordo:
405.67 USD (47 098 pips)
Perdita lorda:
-420.99 USD (43 313 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (11.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.62 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
7.40%
Massimo carico di deposito:
69.91%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
242 (51.82%)
Short Trade:
225 (48.18%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.03 USD
Profitto medio:
1.42 USD
Perdita media:
-2.33 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-25.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.47 USD (7)
Crescita mensile:
-26.69%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.85 USD
Massimale:
78.40 USD (49.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.09% (78.40 USD)
Per equità:
22.63% (9.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 409
XAUUSD 54
EURUSD 2
AUDUSD 1
EURJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 20
XAUUSD -28
EURUSD -1
AUDUSD 2
EURJPY -8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 4.4K
XAUUSD -526
EURUSD -1
AUDUSD 17
EURJPY -118
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.62 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +11.91 USD
Massima perdita consecutiva: -25.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 9
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
TitanFX-06
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.30 × 73
ICMarketsSC-Live11
0.38 × 26
ThreeTrader-Live
0.67 × 21
Exness-Real9
0.68 × 28
ICMarketsSC-Live19
0.68 × 44
AxioryAsia-02Live
0.69 × 16
Alpari-Pro.ECN2
0.96 × 56
ICMarketsSC-Live08
0.97 × 30
VantageInternational-Live 14
1.00 × 6
Exness-Real29
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.00 × 2
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 24
Exness-Real17
1.72 × 18
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live15
1.79 × 24
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
52 più
https://www.copyfx.com/ratings/rating-all/show/376532/tab/profit/period/week/?a=wazn
Non ci sono recensioni
2025.09.01 05:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 05:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 03:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 09:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 298 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 02:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 00:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.25 20:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 15:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 00:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 233 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 10:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 12:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 04:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 23:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.