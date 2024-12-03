SinyallerBölümler
Kuo Zhao

Follow the Nature

Kuo Zhao
0 inceleme
Güvenilirlik
98 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 29%
Tickmill-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
216
Kârla kapanan işlemler:
128 (59.25%)
Zararla kapanan işlemler:
88 (40.74%)
En iyi işlem:
88.54 USD
En kötü işlem:
-171.37 USD
Brüt kâr:
2 176.89 USD (368 111 pips)
Brüt zarar:
-1 878.39 USD (102 915 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (267.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
322.50 USD (9)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
49.04%
Maks. mevduat yükü:
11.02%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
127 (58.80%)
Satış işlemleri:
89 (41.20%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
1.38 USD
Ortalama kâr:
17.01 USD
Ortalama zarar:
-21.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-154.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-200.92 USD (4)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
235.18 USD
Maksimum:
313.53 USD (29.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.06% (313.41 USD)
Varlığa göre:
13.10% (132.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 103
USDJPY 83
GBPUSD 22
USTEC 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 484
USDJPY -153
GBPUSD -4
USTEC 95
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 32K
USDJPY -8.5K
GBPUSD -284
USTEC 98K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +88.54 USD
En kötü işlem: -171 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +267.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -154.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.33 × 3
TickmillEU-Live
0.50 × 4
OxSecurities-Live
1.00 × 2
itexsys-Platform
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.38 × 1008
Aglobe-Live
2.40 × 5
Exness-MT5Real3
2.80 × 10
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
Pepperstone-MT5-Live01
3.23 × 13
Exness-MT5Real5
3.54 × 70
ICMarketsEU-MT5-5
3.57 × 30
StriforSVG-Live
3.67 × 9
ICMarketsSC-MT5
3.93 × 236
BlueberryMarkets-Live02
4.00 × 1
46 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.28 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 03:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 13:51
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.11 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 11:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 13:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.11 23:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.02 17:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.02 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.02 16:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 01:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 04:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 03:24
Share of trading days is too low
