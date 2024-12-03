- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
216
Kârla kapanan işlemler:
128 (59.25%)
Zararla kapanan işlemler:
88 (40.74%)
En iyi işlem:
88.54 USD
En kötü işlem:
-171.37 USD
Brüt kâr:
2 176.89 USD (368 111 pips)
Brüt zarar:
-1 878.39 USD (102 915 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (267.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
322.50 USD (9)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
49.04%
Maks. mevduat yükü:
11.02%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
127 (58.80%)
Satış işlemleri:
89 (41.20%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
1.38 USD
Ortalama kâr:
17.01 USD
Ortalama zarar:
-21.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-154.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-200.92 USD (4)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
235.18 USD
Maksimum:
313.53 USD (29.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.06% (313.41 USD)
Varlığa göre:
13.10% (132.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|103
|USDJPY
|83
|GBPUSD
|22
|USTEC
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|484
|USDJPY
|-153
|GBPUSD
|-4
|USTEC
|95
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|32K
|USDJPY
|-8.5K
|GBPUSD
|-284
|USTEC
|98K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +88.54 USD
En kötü işlem: -171 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +267.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -154.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 4
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 2
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.38 × 1008
|
Aglobe-Live
|2.40 × 5
|
Exness-MT5Real3
|2.80 × 10
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.23 × 13
|
Exness-MT5Real5
|3.54 × 70
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.57 × 30
|
StriforSVG-Live
|3.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5
|3.93 × 236
|
BlueberryMarkets-Live02
|4.00 × 1
