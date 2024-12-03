- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
220
利益トレード:
131 (59.54%)
損失トレード:
89 (40.45%)
ベストトレード:
133.85 USD
最悪のトレード:
-171.37 USD
総利益:
2 385.90 USD (389 697 pips)
総損失:
-1 895.46 USD (104 582 pips)
最大連続の勝ち:
14 (267.84 USD)
最大連続利益:
322.50 USD (9)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
38.48%
最大入金額:
11.02%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.56
長いトレード:
131 (59.55%)
短いトレード:
89 (40.45%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
2.23 USD
平均利益:
18.21 USD
平均損失:
-21.30 USD
最大連続の負け:
9 (-154.30 USD)
最大連続損失:
-200.92 USD (4)
月間成長:
26.42%
年間予想:
320.54%
アルゴリズム取引:
8%
残高によるドローダウン:
絶対:
235.18 USD
最大の:
313.53 USD (29.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.06% (313.41 USD)
エクイティによる:
13.10% (132.05 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|USDJPY
|83
|GBPUSD
|22
|USTEC
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|676
|USDJPY
|-153
|GBPUSD
|-4
|USTEC
|95
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|52K
|USDJPY
|-8.5K
|GBPUSD
|-284
|USTEC
|98K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +133.85 USD
最悪のトレード: -171 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +267.84 USD
最大連続損失: -154.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 4
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 2
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.29 × 1069
|
Aglobe-Live
|2.40 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.23 × 13
|
Exness-MT5Real5
|3.54 × 70
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.57 × 30
|
StriforSVG-Live
|3.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5
|3.93 × 236
|
BlueberryMarkets-Live02
|4.00 × 1
