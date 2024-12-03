SignaleKategorien
Kuo Zhao

Follow the Nature

Kuo Zhao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
114 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 56%
Tickmill-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
220
Gewinntrades:
131 (59.54%)
Verlusttrades:
89 (40.45%)
Bester Trade:
133.85 USD
Schlechtester Trade:
-171.37 USD
Bruttoprofit:
2 385.90 USD (389 697 pips)
Bruttoverlust:
-1 895.46 USD (104 582 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (267.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
322.50 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
38.48%
Max deposit load:
11.02%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.56
Long-Positionen:
131 (59.55%)
Short-Positionen:
89 (40.45%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
2.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-154.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-200.92 USD (4)
Wachstum pro Monat :
26.42%
Jahresprognose:
320.54%
Algo-Trading:
8%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
235.18 USD
Maximaler:
313.53 USD (29.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.06% (313.41 USD)
Kapital:
13.10% (132.05 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 107
USDJPY 83
GBPUSD 22
USTEC 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 676
USDJPY -153
GBPUSD -4
USTEC 95
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 52K
USDJPY -8.5K
GBPUSD -284
USTEC 98K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +133.85 USD
Schlechtester Trade: -171 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +267.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -154.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.33 × 3
TickmillEU-Live
0.50 × 4
OxSecurities-Live
1.00 × 2
itexsys-Platform
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.29 × 1069
Aglobe-Live
2.40 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
Pepperstone-MT5-Live01
3.23 × 13
Exness-MT5Real5
3.54 × 70
ICMarketsEU-MT5-5
3.57 × 30
StriforSVG-Live
3.67 × 9
ICMarketsSC-MT5
3.93 × 236
BlueberryMarkets-Live02
4.00 × 1
noch 49 ...
Keine Bewertungen
2025.12.12 08:08
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.51% of days out of 787 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 23:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 09:07
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.44% of days out of 683 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 18:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.28 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 03:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 13:51
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.11 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 11:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 13:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.11 23:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.02 17:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.02 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
