交易:
220
盈利交易:
131 (59.54%)
亏损交易:
89 (40.45%)
最好交易:
133.85 USD
最差交易:
-171.37 USD
毛利:
2 385.90 USD (389 697 pips)
毛利亏损:
-1 895.46 USD (104 582 pips)
最大连续赢利:
14 (267.84 USD)
最大连续盈利:
322.50 USD (9)
夏普比率:
0.08
交易活动:
38.48%
最大入金加载:
11.02%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.56
长期交易:
131 (59.55%)
短期交易:
89 (40.45%)
利润因子:
1.26
预期回报:
2.23 USD
平均利润:
18.21 USD
平均损失:
-21.30 USD
最大连续失误:
9 (-154.30 USD)
最大连续亏损:
-200.92 USD (4)
每月增长:
26.42%
年度预测:
320.54%
算法交易:
8%
结余跌幅:
绝对:
235.18 USD
最大值:
313.53 USD (29.07%)
相对跌幅:
结余:
29.06% (313.41 USD)
净值:
13.10% (132.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|USDJPY
|83
|GBPUSD
|22
|USTEC
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|676
|USDJPY
|-153
|GBPUSD
|-4
|USTEC
|95
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|52K
|USDJPY
|-8.5K
|GBPUSD
|-284
|USTEC
|98K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +133.85 USD
最差交易: -171 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +267.84 USD
最大连续亏损: -154.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 4
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 2
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.29 × 1066
|
Aglobe-Live
|2.40 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.23 × 13
|
Exness-MT5Real5
|3.54 × 70
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.57 × 30
|
StriforSVG-Live
|3.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5
|3.93 × 236
|
BlueberryMarkets-Live02
|4.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
56%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
114
8%
220
59%
38%
1.25
2.23
USD
USD
29%
1:200