- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
216
Profit Trade:
128 (59.25%)
Loss Trade:
88 (40.74%)
Best Trade:
88.54 USD
Worst Trade:
-171.37 USD
Profitto lordo:
2 176.89 USD (368 111 pips)
Perdita lorda:
-1 878.39 USD (102 915 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (267.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
322.50 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
49.04%
Massimo carico di deposito:
11.02%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
127 (58.80%)
Short Trade:
89 (41.20%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
1.38 USD
Profitto medio:
17.01 USD
Perdita media:
-21.35 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-154.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-200.92 USD (4)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
235.18 USD
Massimale:
313.53 USD (29.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.06% (313.41 USD)
Per equità:
13.10% (132.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|103
|USDJPY
|83
|GBPUSD
|22
|USTEC
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|484
|USDJPY
|-153
|GBPUSD
|-4
|USTEC
|95
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|32K
|USDJPY
|-8.5K
|GBPUSD
|-284
|USTEC
|98K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +88.54 USD
Worst Trade: -171 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +267.84 USD
Massima perdita consecutiva: -154.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 4
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 2
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.38 × 1008
|
Aglobe-Live
|2.40 × 5
|
Exness-MT5Real3
|2.80 × 10
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.23 × 13
|
Exness-MT5Real5
|3.54 × 70
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.57 × 30
|
StriforSVG-Live
|3.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5
|3.93 × 236
|
BlueberryMarkets-Live02
|4.00 × 1
46 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
