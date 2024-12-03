SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Follow the Nature
Kuo Zhao

Follow the Nature

Kuo Zhao
0 recensioni
Affidabilità
98 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 29%
Tickmill-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
216
Profit Trade:
128 (59.25%)
Loss Trade:
88 (40.74%)
Best Trade:
88.54 USD
Worst Trade:
-171.37 USD
Profitto lordo:
2 176.89 USD (368 111 pips)
Perdita lorda:
-1 878.39 USD (102 915 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (267.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
322.50 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
49.04%
Massimo carico di deposito:
11.02%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
127 (58.80%)
Short Trade:
89 (41.20%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
1.38 USD
Profitto medio:
17.01 USD
Perdita media:
-21.35 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-154.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-200.92 USD (4)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
235.18 USD
Massimale:
313.53 USD (29.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.06% (313.41 USD)
Per equità:
13.10% (132.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 103
USDJPY 83
GBPUSD 22
USTEC 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 484
USDJPY -153
GBPUSD -4
USTEC 95
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 32K
USDJPY -8.5K
GBPUSD -284
USTEC 98K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +88.54 USD
Worst Trade: -171 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +267.84 USD
Massima perdita consecutiva: -154.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.33 × 3
TickmillEU-Live
0.50 × 4
OxSecurities-Live
1.00 × 2
itexsys-Platform
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.38 × 1008
Aglobe-Live
2.40 × 5
Exness-MT5Real3
2.80 × 10
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
Pepperstone-MT5-Live01
3.23 × 13
Exness-MT5Real5
3.54 × 70
ICMarketsEU-MT5-5
3.57 × 30
StriforSVG-Live
3.67 × 9
ICMarketsSC-MT5
3.93 × 236
BlueberryMarkets-Live02
4.00 × 1
46 più
Non ci sono recensioni
2025.09.28 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 03:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 13:51
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.11 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 11:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 13:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.11 23:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.02 17:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.02 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.02 16:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 01:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 04:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 03:24
Share of trading days is too low
