СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Follow the Nature
Kuo Zhao

Follow the Nature

Kuo Zhao
0 отзывов
Надежность
114 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 56%
Tickmill-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
220
Прибыльных трейдов:
131 (59.54%)
Убыточных трейдов:
89 (40.45%)
Лучший трейд:
133.85 USD
Худший трейд:
-171.37 USD
Общая прибыль:
2 385.90 USD (389 697 pips)
Общий убыток:
-1 895.46 USD (104 582 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (267.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
322.50 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
38.48%
Макс. загрузка депозита:
11.02%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.56
Длинных трейдов:
131 (59.55%)
Коротких трейдов:
89 (40.45%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
2.23 USD
Средняя прибыль:
18.21 USD
Средний убыток:
-21.30 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-154.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-200.92 USD (4)
Прирост в месяц:
26.42%
Годовой прогноз:
320.54%
Алготрейдинг:
8%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
235.18 USD
Максимальная:
313.53 USD (29.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.06% (313.41 USD)
По эквити:
13.10% (132.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 107
USDJPY 83
GBPUSD 22
USTEC 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 676
USDJPY -153
GBPUSD -4
USTEC 95
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 52K
USDJPY -8.5K
GBPUSD -284
USTEC 98K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +133.85 USD
Худший трейд: -171 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +267.84 USD
Макс. убыток в серии: -154.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.33 × 3
TickmillEU-Live
0.50 × 4
OxSecurities-Live
1.00 × 2
itexsys-Platform
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.29 × 1066
Aglobe-Live
2.40 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
Pepperstone-MT5-Live01
3.23 × 13
Exness-MT5Real5
3.54 × 70
ICMarketsEU-MT5-5
3.57 × 30
StriforSVG-Live
3.67 × 9
ICMarketsSC-MT5
3.93 × 236
BlueberryMarkets-Live02
4.00 × 1
еще 49...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.12 08:08
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.51% of days out of 787 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 23:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 09:07
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.44% of days out of 683 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 18:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.28 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 03:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 13:51
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.11 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 11:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 13:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.11 23:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.02 17:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.02 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Follow the Nature
30 USD в месяц
56%
0
0
USD
1.1K
USD
114
8%
220
59%
38%
1.25
2.23
USD
29%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.