- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
220
Прибыльных трейдов:
131 (59.54%)
Убыточных трейдов:
89 (40.45%)
Лучший трейд:
133.85 USD
Худший трейд:
-171.37 USD
Общая прибыль:
2 385.90 USD (389 697 pips)
Общий убыток:
-1 895.46 USD (104 582 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (267.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
322.50 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
38.48%
Макс. загрузка депозита:
11.02%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.56
Длинных трейдов:
131 (59.55%)
Коротких трейдов:
89 (40.45%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
2.23 USD
Средняя прибыль:
18.21 USD
Средний убыток:
-21.30 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-154.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-200.92 USD (4)
Прирост в месяц:
26.42%
Годовой прогноз:
320.54%
Алготрейдинг:
8%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
235.18 USD
Максимальная:
313.53 USD (29.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.06% (313.41 USD)
По эквити:
13.10% (132.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|USDJPY
|83
|GBPUSD
|22
|USTEC
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|676
|USDJPY
|-153
|GBPUSD
|-4
|USTEC
|95
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|52K
|USDJPY
|-8.5K
|GBPUSD
|-284
|USTEC
|98K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +133.85 USD
Худший трейд: -171 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +267.84 USD
Макс. убыток в серии: -154.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 4
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 2
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.29 × 1066
|
Aglobe-Live
|2.40 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.23 × 13
|
Exness-MT5Real5
|3.54 × 70
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.57 × 30
|
StriforSVG-Live
|3.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5
|3.93 × 236
|
BlueberryMarkets-Live02
|4.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
56%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
114
8%
220
59%
38%
1.25
2.23
USD
USD
29%
1:200