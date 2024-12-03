- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
220
Negociações com lucro:
131 (59.54%)
Negociações com perda:
89 (40.45%)
Melhor negociação:
133.85 USD
Pior negociação:
-171.37 USD
Lucro bruto:
2 385.90 USD (389 697 pips)
Perda bruta:
-1 895.46 USD (104 582 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (267.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
322.50 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
38.48%
Depósito máximo carregado:
11.02%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.56
Negociações longas:
131 (59.55%)
Negociações curtas:
89 (40.45%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
2.23 USD
Lucro médio:
18.21 USD
Perda média:
-21.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-154.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-200.92 USD (4)
Crescimento mensal:
26.42%
Previsão anual:
320.54%
Algotrading:
8%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
235.18 USD
Máximo:
313.53 USD (29.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.06% (313.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.10% (132.05 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|USDJPY
|83
|GBPUSD
|22
|USTEC
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|676
|USDJPY
|-153
|GBPUSD
|-4
|USTEC
|95
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|52K
|USDJPY
|-8.5K
|GBPUSD
|-284
|USTEC
|98K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +133.85 USD
Pior negociação: -171 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +267.84 USD
Máxima perda consecutiva: -154.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 4
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 2
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.29 × 1069
|
Aglobe-Live
|2.40 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.23 × 13
|
Exness-MT5Real5
|3.54 × 70
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.57 × 30
|
StriforSVG-Live
|3.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5
|3.93 × 236
|
BlueberryMarkets-Live02
|4.00 × 1
49 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
56%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
114
8%
220
59%
38%
1.25
2.23
USD
USD
29%
1:200