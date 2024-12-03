SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Follow the Nature
Kuo Zhao

Follow the Nature

Kuo Zhao
0 comentarios
Fiabilidad
114 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 56%
Tickmill-Live
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
220
Transacciones Rentables:
131 (59.54%)
Transacciones Irrentables:
89 (40.45%)
Mejor transacción:
133.85 USD
Peor transacción:
-171.37 USD
Beneficio Bruto:
2 385.90 USD (389 697 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 895.46 USD (104 582 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (267.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
322.50 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
38.48%
Carga máxima del depósito:
11.02%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.56
Transacciones Largas:
131 (59.55%)
Transacciones Cortas:
89 (40.45%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
2.23 USD
Beneficio medio:
18.21 USD
Pérdidas medias:
-21.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-154.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-200.92 USD (4)
Crecimiento al mes:
26.42%
Pronóstico anual:
320.54%
Trading algorítmico:
8%
Reducción de balance:
Absoluto:
235.18 USD
Máxima:
313.53 USD (29.07%)
Reducción relativa:
De balance:
29.06% (313.41 USD)
De fondos:
13.10% (132.05 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 107
USDJPY 83
GBPUSD 22
USTEC 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 676
USDJPY -153
GBPUSD -4
USTEC 95
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 52K
USDJPY -8.5K
GBPUSD -284
USTEC 98K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +133.85 USD
Peor transacción: -171 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +267.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -154.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.33 × 3
TickmillEU-Live
0.50 × 4
OxSecurities-Live
1.00 × 2
itexsys-Platform
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.29 × 1069
Aglobe-Live
2.40 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
Pepperstone-MT5-Live01
3.23 × 13
Exness-MT5Real5
3.54 × 70
ICMarketsEU-MT5-5
3.57 × 30
StriforSVG-Live
3.67 × 9
ICMarketsSC-MT5
3.93 × 236
BlueberryMarkets-Live02
4.00 × 1
otros 49...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.12 08:08
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.51% of days out of 787 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 23:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 09:07
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.44% of days out of 683 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 18:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.28 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 03:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 13:51
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.11 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 11:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 13:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.11 23:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.02 17:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.02 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Follow the Nature
30 USD al mes
56%
0
0
USD
1.1K
USD
114
8%
220
59%
38%
1.25
2.23
USD
29%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.